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अक्सर लोग ठंड बढ़ने के बाद ही रजाई, कंबल, हीटर और गर्म पानी जैसी चीजों की व्यवस्था करने लगते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर लें, तो सर्दियों का मौसम आरामदायक और सुरक्षित तरीके से बिता सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों के साथ कुछ जरूरी सामान आपकी परेशानी कम कर सकते हैं।अगर आप भी चाहते हैं कि ठंड के मौसम में परिवार के सभी सदस्य आराम से रहें और अचानक बढ़ती सर्दी से परेशान न होना पड़े, तो अभी से घर की तैयारी शुरू कर दें। आइए जानते हैं ऐसी 10 जरूरी चीजों के बारे में, जिन्हें सर्दियों में हर घर में रखना फायदेमंद हो सकता है।

सर्दियों में सबसे जरूरी चीज है अच्छी क्वालिटी की रजाई और कंबल। घर के हर सदस्य के लिए पर्याप्त गर्म बिस्तर होना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त कंबल भी रखें, ताकि रात में ठंड लगने की परेशानी न हो।



ठंड से बचने के लिए घर में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर और गर्म मोजे जरूर रखें। खासकर सुबह और रात के समय शरीर को अच्छी तरह ढककर रखना जरूरी है।



3. रूम हीटर

बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाले इलाकों में रूम हीटर उपयोगी हो सकता है। हालांकि, हीटर का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। इसे पर्दों और बिस्तर से दूर रखें। बंद कमरे में गैस या कोयले से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल न करें।



4. गर्म पानी की बोतल

सर्दियों में गर्म पानी की बोतल काफी काम आती है। इसका इस्तेमाल बिस्तर को आरामदायक बनाने या शरीर को अस्थायी गर्माहट देने के लिए किया जा सकता है। इस्तेमाल करते समय बोतल में उबलता पानी न भरें और इसे सीधे त्वचा पर न रखें।



5. मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन

ठंडी हवाओं के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। ऐसे में घर में मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन और लिप बाम जरूर रखें। नहाने के बाद और जरूरत के अनुसार त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं।



6. गर्म पानी के लिए थर्मस

सर्दियों में बार-बार पानी गर्म करने की परेशानी से बचने के लिए घर में अच्छा थर्मस रखें। इसमें गर्म पानी भरकर रखा जा सकता है। इससे चाय, कॉफी या गर्म पेय बनाने में भी आसानी होती है।



7. सर्दियों के जरूरी खाद्य पदार्थ

घर में गुड़, तिल, मूंगफली, बादाम, अखरोट और मौसमी फल जैसी चीजें रखें। ये संतुलित खानपान का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही सब्जियों और दालों को भी अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें।

सर्दियों में फर्श ठंडा होने के कारण पैरों में ठिठुरन महसूस हो सकती है। ऐसे में गर्म मोजे और आरामदायक चप्पल घर में जरूर रखें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए इनकी व्यवस्था पहले से कर लें।



9. फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाइयां

घर में फर्स्ट एड किट जरूर रखें। इसमें थर्मामीटर, बैंडेज, एंटीसेप्टिक और डॉक्टर द्वारा बताई गई जरूरी दवाइयां शामिल हो सकती हैं। किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना उचित सलाह के न करें।



10. खिड़की और दरवाजों के लिए डोर सील

सर्दियों में दरवाजों और खिड़कियों के आसपास से ठंडी हवा घर में आ सकती है। इससे बचने के लिए डोर सील और विंडो सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरे को आरामदायक बनाए रखने में मदद मिलती है।





सर्दियों में इन बातों का भी रखें ध्यान

