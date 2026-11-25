National Milk Day 2026: भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उनकी दूरदर्शी सोच और मेहनत ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई।

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दूध भारतीय खानपान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पोषण का स्रोत है, बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। खासतौर पर छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए डेयरी व्यवसाय आमदनी का एक महत्वपूर्ण साधन है।राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का उद्देश्य केवल दूध के महत्व को बताना नहीं है, बल्कि डेयरी किसानों के योगदान, पशुपालन और सहकारी समितियों की भूमिका को भी सम्मान देना है। इस दिन डॉ. कुरियन के योगदान को याद किया जाता है और भारत की श्वेत क्रांति की उपलब्धियों को सामने लाया जाता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का इतिहास, इसका महत्व और डॉ. वर्गीज कुरियन की प्रेरणादायक कहानी।



भारत में पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। भारतीय डेयरी एसोसिएशन और विभिन्न डेयरी संस्थाओं ने डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती को इस दिवस के रूप में मनाने की पहल की थी। इसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन की उपलब्धियों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के योगदान को पहचान देना था।





डॉ. वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। उन्हें भारत का मिल्कमैन और श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने गुजरात के आनंद में डेयरी विकास के लिए काम किया और किसानों को सहकारी मॉडल से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



उनकी सोच थी कि दूध का उचित मूल्य सीधे किसानों को मिलना चाहिए और बिचौलियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। इसी विचार ने भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन को नई दिशा दी। वह 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के संस्थापक अध्यक्ष बने।



क्या है भारत की श्वेत क्रांति?

श्वेत क्रांति का मतलब देश में दूध उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाना और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस दिशा में डॉ. कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी।

इस योजना के तहत गांवों में दूध उत्पादक सहकारी समितियां बनाई गईं। किसानों से दूध एकत्र करने, उसे सुरक्षित रखने और शहरों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की गई। इससे किसानों को बाजार मिला और उपभोक्ताओं तक दूध की नियमित आपूर्ति संभव हुई।

ऑपरेशन फ्लड को तीन चरणों में लागू किया गया और इसने भारत के डेयरी उद्योग की तस्वीर बदल दी।



भारत की अर्थव्यवस्था में दूध का कितना महत्व है?

दूध उत्पादन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन तक पहुंच गया। डेयरी क्षेत्र से लगभग 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है।

इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। पशुओं की देखभाल से लेकर दूध उत्पादन और संग्रह तक महिलाएं बड़ा योगदान देती हैं।

