दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में विवादित नारे: फ्री कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन लिखे जाने से हड़कंप

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में दीवारों पर विवादित नारे लिखे गए हैं। इन नारों में "फ्री कश्मीर" और "फ्री फिलिस्तीन" जैसे शब्द शामिल हैं। यह घटना जामिया स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सामने आई है। बीते कुछ दिनों से छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन और छात्रों के बीच हुई बातचीत विफल हो चुकी है। जामिया प्रशासन ने दो दिन पहले भी छात्रों से दीवारों को गंदा न करने की अपील की थी। इसके बावजूद अब दोबारा से कैंपस की दीवारों पर विवादित नारे लिखे जाने की बात सामने आई है।

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