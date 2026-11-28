Happy Married Life Tips: शादी का रिश्ता प्यार, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन जब यही छोटी बातें रोजाना के झगड़ों की वजह बनने लगती हैं, तो रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। कई बार कपल्स को लगता है कि उनके बीच लड़ाई किसी बड़ी समस्या के कारण हो रही है, जबकि असल वजह रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं। धीरे-धीरे ये आदतें गलतफहमियां पैदा करने लगती हैं और रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं।

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अक्सर काम का तनाव, एक-दूसरे को समय न देना, छोटी बातों पर गुस्सा करना और पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करना वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इन आदतों को पहचान लिया जाए, तो रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है।एक खुशहाल शादी के लिए जरूरी नहीं कि पति-पत्नी हर बात पर सहमत हों, बल्कि जरूरी यह है कि दोनों एक-दूसरे की बात सुनें और मतभेदों को समझदारी से सुलझाएं। आइए जानते हैं ऐसी 7 छोटी बातें, जो पति-पत्नी के बीच रोज होने वाले झगड़ों की वजह बन सकती हैं और रिश्ते को संभालने के लिए क्या करना चाहिए।आज की व्यस्त जिंदगी में काम और जिम्मेदारियों के कारण कपल्स एक-दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इससे पार्टनर को अकेलापन महसूस हो सकता है। रोज कुछ समय साथ बिताएं और दिनभर की बातें एक-दूसरे से साझा करें।2.हर छोटी गलती पर गुस्सा करना रिश्ते में तनाव बढ़ा सकता है। कई बार गुस्से में कही गई बातें पार्टनर को लंबे समय तक परेशान करती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें और शांत होकर अपनी बात रखें।जब पति या पत्नी अपनी परेशानी बताएं और दूसरा व्यक्ति उनकी बात को नजरअंदाज करे, तो इससे नाराजगी पैदा हो सकती है। एक-दूसरे की बात बिना टोके सुनना और भावनाओं को समझना जरूरी है।4.अपने पार्टनर की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, रिश्तेदार या दोस्त से करना रिश्ते को कमजोर कर सकता है। हर इंसान की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। तुलना करने के बजाय एक-दूसरे की अच्छाइयों की सराहना करें।झगड़े के दौरान पुरानी गलतियों को फिर से सामने लाना समस्या को बढ़ा सकता है। अगर किसी बात को सुलझा लिया गया है, तो उसे बार-बार उठाने से बचें। वर्तमान समस्या पर ध्यान दें।घर के काम, बच्चों की देखभाल और आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि दोनों मिलकर जिम्मेदारियां बांटें और एक-दूसरे का सहयोग करें।रिश्ते में सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें मायने नहीं रखतीं। छोटी-छोटी तारीफ, धन्यवाद और प्यार भरे शब्द भी बहुत जरूरी होते हैं। पार्टनर के प्रयासों की सराहना करें और समय-समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहें।



रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

पति-पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन उन्हें सुलझाने का तरीका रिश्ते की मजबूती तय करता है। एक-दूसरे से खुलकर बात करें, गुस्से में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें और किसी भी फैसले में पार्टनर की राय को महत्व दें। अगर विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैरिज काउंसलर की मदद लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।