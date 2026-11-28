देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा समूह के भीतर शीर्ष प्रबंधन और शेयरधारक ट्रस्ट्स के बीच जारी कानूनी टकराव अब देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया है। टाटा संस ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी हैं, ताकि यदि दो प्रमुख टाटा ट्रस्ट्स हाईकोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ अपील करते हैं, तो कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले कंपनी का पक्ष अनिवार्य रूप से सुना जाए।

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टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कैविएट क्यों दाखिल की?

यह कदम उस आदेश के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने एन चंद्रशेखरन की तीसरे पांच-वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाले टाटा ट्रस्ट्स को कोई भी अंतरिम राहत देने या 30 नवंबर की बोर्ड बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने 27 नवंबर 2026 के अदालती आदेश के संबंध में दोनों अदालतों का रुख किया है।

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एकतरफा फैसले से बचाव: कानून के तहत कैविएट दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करते हैं, तो अदालतें टाटा संस का पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा अंतरिम आदेश या स्टे (रोक) पारित न करें।

कानून के तहत कैविएट दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करते हैं, तो अदालतें टाटा संस का पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा अंतरिम आदेश या स्टे (रोक) पारित न करें। तैयारी की रणनीति: कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि 30 नवंबर को प्रस्तावित अहम बोर्ड बैठक से पहले कानूनी रूप से अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सके।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्या आदेश दिया था?

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने दोनों टाटा ट्रस्ट्स की तात्कालिक अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

बैठक टालने से इनकार: अदालत ने 30 नवंबर की टाटा संस की बोर्ड बैठक को स्थगित करने या उस पर रोक लगाने का कोई भी आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया।

अदालत ने 30 नवंबर की टाटा संस की बोर्ड बैठक को स्थगित करने या उस पर रोक लगाने का कोई भी आदेश पारित करने से साफ मना कर दिया। अंतिम आदेशों के अधीन फैसला: पीठ ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर की बैठक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सकती है, लेकिन इस बैठक का कोई भी परिणाम या निर्णय अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर की बैठक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सकती है, लेकिन इस बैठक का कोई भी परिणाम या निर्णय अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा। जवाबी हलफनामे का निर्देश: अदालत ने टाटा संस और उसके बोर्ड सदस्यों सहित अन्य प्रतिवादियों को गुरुवार (26 नवंबर) को दायर दोनों मुकदमों पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 तय की।

30 नवंबर की बोर्ड बैठक में 'कास्टिंग वोट' पर क्यों अड़ा है विवाद?

ट्रस्ट्स की तात्कालिक कानूनी आपत्तियों का केंद्र 30 नवंबर की बोर्ड बैठक में मतदान की प्रक्रिया है। ट्रस्ट्स ने अदालत से अंतरिम राहत मांगते हुए यह निर्देश देने की अपील की थी कि बैठक के दौरान यदि टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों के बीच किसी मुद्दे पर राय विभाजित होती है, तो कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अपने कास्टिंग वोट (निर्णायक मत) का इस्तेमाल करने से रोका जाए। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा कोई भी अंतरिम आदेश पारित न किए जाने के बाद बोर्ड बैठक पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही होगी।

आर्टिकल 121 और ₹65 करोड़ के हर्जाने का पूरा कानूनी मामला क्या है?

टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले दोनों प्रमुख ट्रस्ट्स ने समूह की होल्डिंग कंपनी और उसके छह निदेशकों के खिलाफ दायर मुकदमों में कई गंभीर आरोप लगाए हैं:

आर्टिकल 121 का उल्लंघन: मुकदमों में कहा गया है कि एन चंद्रशेखरन को तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने वाला 17 सितंबर का बोर्ड प्रस्ताव अवैध है, क्योंकि इसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के आर्टिकल 121 के तहत अनिवार्य 'सकारात्मक वोट' (Affirmative Vote) नहीं मिला था।

मुकदमों में कहा गया है कि एन चंद्रशेखरन को तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने वाला 17 सितंबर का बोर्ड प्रस्ताव अवैध है, क्योंकि इसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के आर्टिकल 121 के तहत अनिवार्य 'सकारात्मक वोट' (Affirmative Vote) नहीं मिला था। वित्तीय मुआवजे का दावा: सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने प्रतिवादियों से ₹50 करोड़ और आरडी टाटा ट्रस्ट ने ₹15 करोड़ के हर्जाने की मांग की है, जिस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी दावा किया गया है।

नोएल टाटा, आरबीआई लिस्टिंग और पुनर्गठन की पूरी कहानी क्या है?

यह पूरा प्रशासनिक विवाद केवल नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि समूह के भविष्य के स्वामित्व ढांचे से जुड़ा है:

लिस्टिंग से बचने की कोशिश: टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा देश के सबसे बड़े समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के खिलाफ यह मोर्चा संभाले हुए हैं। वे चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के साथ-साथ कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग (IPO) से बचने के लिए प्रयासरत हैं।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा देश के सबसे बड़े समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के खिलाफ यह मोर्चा संभाले हुए हैं। वे चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के साथ-साथ कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग (IPO) से बचने के लिए प्रयासरत हैं। आरबीआई की अनिवार्यता: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को 'एनबीएफसी-अपर लेयर' (NBFC-Upper Layer) के रूप में वर्गीकृत करने के बाद इसकी लिस्टिंग अनिवार्य कर दी है। इसके विपरीत, नोएल टाटा आईपीओ से बचने के लिए समूह के कारोबार के पुनर्गठन (Restructuring) पर लगातार जोर दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में टाटा संस द्वारा कैविएट दाखिल किए जाने से यह साफ हो गया है कि कंपनी प्रबंधन 30 नवंबर की बैठक को बिना किसी कानूनी रुकावट के पूरा कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि, ट्रस्ट्स के 66 प्रतिशत शेयरधारिता के दबदबे, आर्टिकल 121 के तहत सकारात्मक मत के कानूनी प्रावधानों और आरबीआई की अनिवार्य लिस्टिंग के दबाव के बीच यह कॉरपोरेट विवाद 18 जनवरी 2027 की अगली सुनवाई तक और गहरा सकता है।