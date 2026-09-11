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गणेश चतुर्थी 2026: शादी के बाद पहला गणपति उत्सव? पति-पत्नी जरूर अपनाएं ये 7 खूबसूरत परंपराएं

Fri, 11 Sep 2026 03:28 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 11 Sep 2026 03:28 PM IST
सार

Ganesh chaturthi 2026: पहला गणेशोत्सव सिर्फ भगवान गणेश की पूजा का अवसर नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रूप में साथ मिलकर नई यादें बनाने का भी समय हो सकता है। आने वाले वर्षों में शायद आपको यह याद न रहे कि सजावट कितनी बड़ी थी, लेकिन बप्पा का स्वागत करते समय साथ की गई छोटी-सी तैयारी, पहली आरती और साथ बिताए गए पल जरूर याद रहेंगे।

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First Ganesh Chaturthi After Marriage? 7 Sweet Traditions for Newly Married Couples
साथ में पहले गणेश उत्सव कैसे मनाएं - फोटो : Ai

विस्तार
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Ganesh utsav for newly married: शादी के बाद आने वाला हर पहला त्योहार अपने आप में बेहद खास होता है। पहली होली, पहली दिवाली, पहला करवा चौथ और पहला गणेशोत्सव, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते में जुड़ने वाली नई यादें होते हैं। अगर शादी के बाद यह आपका पहला गणपति उत्सव है, तो इसे सिर्फ पूजा और मिठाइयों तक सीमित रखने के बजाय कुछ छोटी-छोटी परंपराओं के साथ और यादगार बनाया जा सकता है। आखिर शादी के बाद एक नया घर, नई जिम्मेदारियां और नई परंपराएं दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं।

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गणपति बप्पा को शुभारंभ और मंगल कार्यों का देवता माना जाता है। ऐसे में नवविवाहित जोड़ों के लिए पहला गणेशोत्सव अपने रिश्ते और नए जीवन की शुरुआत को उत्सव की तरह मनाने का खूबसूरत अवसर हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़े आयोजन या महंगे इंतजाम की जरूरत नहीं है।

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पति-पत्नी मिलकर बप्पा का स्वागत करें, पूजा की तैयारी करें, अपनी पसंद का प्रसाद बनाएं और एक छोटी-सी पारिवारिक परंपरा शुरू करें। ये छोटे पल आगे चलकर जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 7 छोटी परंपराओं के बारे में, जिनके साथ पति-पत्नी शादी के बाद अपने पहले गणेशोत्सव को खास और यादगार बना सकते हैं।
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1. मिलकर करें बप्पा का स्वागत 
 

पहला गणेशोत्सव पति-पत्नी के लिए नई परंपरा शुरू करने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। अगर घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो बप्पा के स्वागत की तैयारी दोनों मिलकर करें। कोई फूलों की सजावट संभाल सकता है, तो कोई पूजा की थाली और प्रसाद की तैयारी।

 

गणपति को घर लाने के दौरान दोनों साथ रहें और बप्पा के स्वागत में अपनी खुशी शामिल करें। यह छोटा-सा पल आपके पहले गणेशोत्सव की खूबसूरत याद बन सकता है।
 

2. साथ मिलकर सजाएं पूजा का कोना
 

पूरे घर की सजावट करने की बजाय एक सुंदर और सादा पूजा का कोना तैयार करें। पति-पत्नी अपनी पसंद से फूल, रंगोली, लाइट्स या पारंपरिक सजावट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
 

आप चाहें तो हर साल गणेशोत्सव पर एक साथ पूजा की जगह सजाने की परंपरा बना सकते हैं। समय के साथ हर साल की सजावट अलग होगी, लेकिन साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहेंगे।
 

3. पहली पूजा में साथ रखें एक खास संकल्प 
 

गणेशोत्सव की पूजा के दौरान पति-पत्नी मिलकर अपने नए जीवन के लिए कोई सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं। यह संकल्प एक-दूसरे का सम्मान करने, मुश्किल समय में साथ देने, परिवार के लिए समय निकालने या रिश्ते में प्यार और विश्वास बनाए रखने से जुड़ा हो सकता है।
 

यह परंपरा दिखावे से ज्यादा रिश्ते की भावनाओं को मजबूत करने का एक सुंदर तरीका बन सकती है।
 

4. मिलकर बनाएं बप्पा का पसंदीदा प्रसाद 
 

गणपति उत्सव और मोदक का रिश्ता बेहद खास है। ऐसे में इस बार पति-पत्नी मिलकर बप्पा के लिए प्रसाद बना सकते हैं। अगर मोदक बनाना मुश्किल लगे, तो लड्डू, सूजी का हलवा या कोई आसान मिठाई भी तैयार की जा सकती है।
 

किचन में साथ काम करने से त्योहार की तैयारी का बोझ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता और साथ बिताया गया समय भी खास बन जाता है। पहली बार बनाया गया प्रसाद आपके पहले गणेशोत्सव की एक प्यारी याद बन सकता है।
 

5. पहनें पारंपरिक कपड़े और लें एक यादगार तस्वीर
 

त्योहारों पर खूबसूरत तस्वीरें केवल सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि यादों को संभालकर रखने के लिए भी होती हैं। गणपति पूजा के दिन पति-पत्नी पारंपरिक कपड़े पहन सकते हैं और पूजा के बाद साथ में एक तस्वीर जरूर लें।
 

आप चाहें तो हर साल गणेशोत्सव पर एक पारिवारिक तस्वीर लेने की परंपरा बना सकते हैं। कुछ वर्षों बाद इन्हीं तस्वीरों को देखकर आपको अपने रिश्ते और परिवार के खूबसूरत सफर की याद आएगी।
 

6. शाम की आरती को बनाएं अपना खास समय  
 

त्योहार की भागदौड़ में कई बार पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ शांत समय नहीं बिता पाते। ऐसे में गणपति की शाम की आरती को दोनों के लिए एक छोटा-सा खास पल बनाया जा सकता है।


 

मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रखकर साथ में आरती करें। इसके बाद कुछ समय एक-दूसरे और परिवार के साथ बिताएं। हर दिन की व्यस्त जिंदगी में यह छोटी-सी परंपरा रिश्ते में अपनापन बनाए रखने में मदद कर सकती है।
 

7. विदाई के दिन करें एक साथ नई शुरुआत की बात
 

गणपति विसर्जन केवल विदाई का पल नहीं, बल्कि नई शुरुआत और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। अपने पहले गणेशोत्सव के अंतिम दिन पति-पत्नी कुछ समय निकालकर आने वाले साल के लिए अपने छोटे-बड़े सपनों और योजनाओं पर बात कर सकते हैं।
 

आप दोनों मिलकर यह सोच सकते हैं कि अगले गणेशोत्सव तक किन नई चीजों को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यह छोटी-सी बातचीत रिश्ते और भविष्य दोनों को लेकर एक सकारात्मक शुरुआत बन सकती है।

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