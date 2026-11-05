Diwali Without Firecrackers: दिवाली खुशियों, रोशनी और अपनों के साथ मिलकर त्योहार मनाने का अवसर है। इस दिन बच्चे हों या बड़े, सभी को पटाखे जलाने और आतिशबाजी देखने का खास उत्साह रहता है। खासकर बच्चे दिवाली आते ही पटाखों की जिद करने लगते हैं। उन्हें रंग-बिरंगी फुलझड़ियां, अनार और आसमान में चमकती आतिशबाजी खूब आकर्षित करती है। लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं, तेज आवाज और हानिकारक गैसें पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं।

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ऐसे में माता-पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बच्चों को पटाखों से कैसे दूर रखें और उनकी दिवाली का उत्साह भी कम न होने दें। बच्चों को डांटने या उनकी जिद को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझाना ज्यादा बेहतर तरीका है।इस दिवाली आप कुछ ऐसे मजेदार और क्रिएटिव तरीके अपना सकते हैं, जिनसे बच्चे बिना पटाखों के भी त्योहार का पूरा आनंद उठा सकें। रंगोली बनाना, दीये सजाना, घर पर मिठाइयां तैयार करना और फैमिली गेम्स खेलना उनके लिए यादगार अनुभव बन सकता है। आइए जानते हैं कि बच्चों को इको-फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए कैसे प्रेरित करें।



बच्चों को पटाखों से दूर रखने के 5 आसान तरीके

प्यार से समझाएं पटाखों का नुकसान

बच्चों को सीधे पटाखे जलाने से मना करने के बजाय उन्हें आसान भाषा में समझाएं कि पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। तेज आवाज से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों को परेशानी हो सकती है। उन्हें बताएं कि साफ हवा और शांत वातावरण भी दिवाली की खुशियों का हिस्सा हैं।

रंग-बिरंगी रंगोली बनाने में लगाएं

बच्चों को व्यस्त रखने के लिए रंगोली बनाना एक शानदार विकल्प है। उन्हें अलग-अलग रंगों, फूलों और पत्तियों से सुंदर रंगोली बनाने दें। आप उनके साथ मिलकर दीये और रंगोली के डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता बढ़ेगी और उनका ध्यान पटाखों से हटेगा।

दीये और घर की सजावट करवाएं

बच्चों को मिट्टी के दीये रंगने, फूलों की सजावट करने और घर को सजाने में शामिल करें। उन्हें अपनी पसंद के रंग चुनने दें। इससे उन्हें त्योहार की तैयारियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही स्थानीय कारीगरों से मिट्टी के दीये खरीदकर उनका सहयोग भी किया जा सकता है।

घर पर बनाएं दिवाली स्पेशल मिठाइयां

बच्चों को किचन में अपने साथ शामिल करें। उनके साथ लड्डू, नारियल बर्फी या चॉकलेट मिठाई तैयार करें। छोटे बच्चों को गर्म तेल, गैस और चाकू से दूर रखते हुए सुरक्षित काम दें। घर पर मिठाई बनाने से बच्चों को त्योहार का अलग आनंद मिलेगा।

दिवाली पर रखें गेम्स और गिफ्ट का सरप्राइज

बच्चों के लिए दिवाली पर छोटे-छोटे गेम्स और सरप्राइज गिफ्ट का आयोजन करें। आप दीया सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता या दिवाली क्विज रख सकते हैं। विजेता बच्चों को छोटे-छोटे इनाम दें। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और वे बिना पटाखों के भी दिवाली का आनंद लेंगे।



बच्चों को इको-फ्रेंडली दिवाली मनाने की आदत कैसे डालें?

बच्चों को सिर्फ पटाखे न जलाने की सलाह देना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सिखानी जरूरी है। माता-पिता खुद भी पटाखों से दूरी बनाकर बच्चों के सामने अच्छी मिसाल पेश करें।



उन्हें समझाएं कि दिवाली का असली मतलब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इस मौके पर जरूरतमंद बच्चों को मिठाइयां, कपड़े और खिलौने बांटने के लिए प्रेरित करें। साथ ही पालतू जानवरों और पक्षियों को तेज आवाज से बचाने का महत्व भी बताएं।



इस दिवाली बच्चों के साथ लें सुरक्षित और स्वच्छ त्योहार का संकल्प

दिवाली पर बच्चों की खुशियों का ध्यान रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी है। बच्चों की पटाखों वाली जिद को प्यार, समझदारी और मजेदार गतिविधियों से बदला जा सकता है। इस बार पटाखों के बजाय दीयों, रंगोली, मिठाइयों और परिवार के साथ बिताए खास पलों से दिवाली को यादगार बनाएं।