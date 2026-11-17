Winter Cleaning Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग अलमारी और स्टोर रूम में रखे पुराने कंबल और रजाई निकालने लगते हैं। लेकिन कई महीनों तक बंद जगह पर रखे रहने के कारण इनमें सीलन, धूल और अजीब तरह की बदबू आने लगती है। कई बार कंबल देखने में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें नमी और धूल जमा रहती है। ऐसे में बिना सफाई किए इनका इस्तेमाल करना परेशानी का कारण बन सकता है। खासतौर पर जिन घरों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं, वहां बिस्तर और गर्म कपड़ों की साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है।

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सबसे पहले कंबल और रजाई को धूप दिखाएं

अक्सर लोग पुराने कंबल और रजाई की बदबू दूर करने के लिए महंगे डिटर्जेंट या ड्राई क्लीनिंग का सहारा लेते हैं। हालांकि, कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से भी इन्हें काफी हद तक साफ और फ्रेश बनाया जा सकता है।धूप दिखाना, सही तरीके से हवा लगाना और जरूरत के अनुसार हल्के डिटर्जेंट से सफाई करना इसमें मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में इस्तेमाल से पहले पुराने कंबल और रजाई को कैसे साफ करें, ताकि सीलन की बदबू दूर हो और वे दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएं।

पुराने कंबल और रजाई से सीलन की बदबू दूर करने का सबसे आसान तरीका उन्हें खुली हवा और हल्की धूप में रखना है। इन्हें किसी साफ जगह पर फैलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। बीच-बीच में इनकी साइड बदलते रहें, ताकि दोनों तरफ हवा लग सके। ध्यान रखें कि बहुत तेज धूप में लंबे समय तक रखने से कुछ कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। इसलिए कपड़े के अनुसार धूप का समय तय करें।

धोने से पहले लेबल जरूर चेक करें

हर कंबल और रजाई को पानी से धोना सही नहीं होता। कुछ रजाइयों में रूई, फाइबर या खास तरह की फिलिंग होती है, जो पानी में धोने से खराब हो सकती है। इसलिए सफाई करने से पहले उस पर लगे केयर लेबल को जरूर पढ़ें। अगर मशीन वॉश की अनुमति है, तो हल्के डिटर्जेंट और जेंटल वॉश मोड का इस्तेमाल करें।

हल्के डिटर्जेंट से करें सफाई

अगर कंबल धोने योग्य है, तो उसे हल्के डिटर्जेंट और सामान्य पानी से साफ करें। बहुत ज्यादा साबुन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कपड़े में डिटर्जेंट जमा रह सकता है। धोने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें। इससे गंदगी और पसीने की वजह से आने वाली बदबू कम करने में मदद मिल सकती है।

रजाई को अच्छी तरह सुखाना न भूलें

कंबल और रजाई धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। अगर इनमें थोड़ी भी नमी रह गई, तो दोबारा सीलन और बदबू पैदा हो सकती है। इन्हें हवादार जगह पर फैलाकर सुखाएं। रजाई की मोटाई के कारण अंदर की फिलिंग सूखने में ज्यादा समय लग सकता है। इस्तेमाल या स्टोर करने से पहले सुनिश्चित करें कि अंदर तक पूरी तरह सूख चुकी है।

स्टोर करते समय रखें इन बातों का ध्यान

साफ और सूखे कंबल को रखने के लिए सूखी और साफ अलमारी चुनें। इन्हें गीले कपड़ों या नम दीवारों के पास न रखें। कपड़े के स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। अलमारी में नमी जमा न होने दें और समय-समय पर दरवाजे खोलकर हवा आने दें।

इन गलतियों से बचें

पुराने कंबल और रजाई को साफ करते समय तेज खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल न करें। इससे बदबू खत्म होने के बजाय कुछ समय के लिए छिप सकती है। गीले कंबल को कभी भी मोड़कर अलमारी में न रखें। अगर रजाई में फफूंदी, काले धब्बे या लगातार तेज बदबू है, तो उसे सामान्य घरेलू सफाई के भरोसे इस्तेमाल न करें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं।