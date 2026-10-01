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गांधी जी के जीवन की कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनकी चर्चा आम तौर पर कम होती है। दक्षिण अफ्रीका में बिताए उनके शुरुआती सार्वजनिक जीवन से लेकर भारत में आश्रम जीवन, चंपारण आंदोलन और दांडी मार्च तक कई ऐसे पड़ाव हैं, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। आइए जानते हैं गांधी जी की जिंदगी से जुड़े 15 कम चर्चित तथ्य।गांधी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का अंग्रेजी नाम 'द स्टोरी आफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, विचारों और व्यक्तिगत प्रयोगों के बारे में लिखा।गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करने के बाद उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह के प्रयोगों को विकसित करने का महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ।गांधी जी ने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लेखन का इस्तेमाल किया। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन उनके पत्रकारिता जीवन से जुड़े प्रमुख प्रकाशन थे।गांधी जी ने पत्रों, लेखों, भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में सामग्री छोड़ी। उनके लेखन को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए 'द कलेक्टेड वर्क आफ महात्मा गांधी प्रकाशित किया गया।गांधी जी भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवनशैली जैसे विषयों में विशेष रुचि रखते थे। उनकी पुस्तक 'की आफ हेल्थ' स्वास्थ्य संबंधी उनके विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।6.गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता, स्वराज, राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए।7.गांधी जी ने आश्रमों को केवल रहने की जगह के रूप में नहीं देखा। वहां आत्म-अनुशासन, श्रम, सामुदायिक जीवन और सामाजिक प्रयोगों पर जोर दिया जाता था। कोचरब और साबरमती आश्रम उनके भारत स्थित जीवन से जुड़े प्रमुख आश्रम थे।1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में शुरुआती प्रमुख आंदोलनों में शामिल था। यह बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं से जुड़ा आंदोलन था और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर आंदोलन हुआ। गांधी जी ने इसमें भी नेतृत्व की भूमिका निभाई।1930 का दांडी मार्च नमक कानून के विरोध में चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया और नमक कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया।11.स्वदेशी उनके आर्थिक और सामाजिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प और खादी को बढ़ावा देने की वकालत करते थे।गांधी जी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था। खादी और चरखे को उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी से जोड़ा। बाद में चरखा उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व की पहचान का हिस्सा बन गया।गांधी जी शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा की अवधारणा पर विचार किया जिसमें काम, कौशल और व्यावहारिक जीवन को भी महत्व दिया जाए।गांधी जी के जीवन और आंदोलनों से जुड़े भारत तथा विदेश के कई स्थान आज ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। गांधी हेरिटेज पोर्टल ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों और उनके इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है।गांधी जी के उपलब्ध लेखन को संकलित करने वाली 'द कलेक्टेड वर्क आफ महात्मा गांधी परियोजना के तहत कुल 100 खंड प्रकाशित किए गए। यह संग्रह उनके विचारों, पत्राचार, भाषणों और सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजी स्रोत है।महात्मा गांधी के जीवन को समझने के लिए केवल स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं है। उनके लेखन, पत्रकारिता, आश्रम जीवन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, स्वदेशी, शिक्षा और सामाजिक सुधार से जुड़े विचार भी उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यही वजह है कि गांधी जी से जुड़े पुराने दस्तावेज और लेख आज भी इतिहास और उनके विचारों को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं।