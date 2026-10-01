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Hindi News ›   Lifestyle ›   Mahatma Gandhi Jayanti 2026 : 15 Interesting Facts About Mahatma Gandhi’s Life and Legacy

गांधी जयंती 2026: गांधी जी की जिंदगी से जुड़े 15 कम चर्चित तथ्य, जो शायद आपने स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे

Thu, 01 Oct 2026 03:35 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 01 Oct 2026 03:35 PM IST
सार

Gandhi Jayanti 2026: गांधी जी के जीवन की कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनकी चर्चा आम तौर पर कम होती है। दक्षिण अफ्रीका में बिताए उनके शुरुआती सार्वजनिक जीवन से लेकर भारत में आश्रम जीवन, चंपारण आंदोलन और दांडी मार्च तक कई ऐसे पड़ाव हैं, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। 

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Mahatma Gandhi Jayanti 2026 : 15 Interesting Facts About Mahatma Gandhi’s Life and Legacy
गांधी जयंती, जीवन से जुड़े तथ्य - फोटो : Ai

विस्तार
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Mahatma Gandhi Jayanti 2026: महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सत्य और अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन गांधी जी का जीवन सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उन्होंने पत्रकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी, सामाजिक सुधार और आत्म-अनुशासन जैसे विषयों पर भी लगातार काम और लेखन किया। उनके जीवन से जुड़े हजारों दस्तावेज, पत्र, लेख और भाषण आज उपलब्ध हैं। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर उनके जीवन, यात्राओं, आंदोलनों और लेखन का विस्तृत दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है।
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गांधी जी के जीवन की कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनकी चर्चा आम तौर पर कम होती है। दक्षिण अफ्रीका में बिताए उनके शुरुआती सार्वजनिक जीवन से लेकर भारत में आश्रम जीवन, चंपारण आंदोलन और दांडी मार्च तक कई ऐसे पड़ाव हैं, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। आइए जानते हैं गांधी जी की जिंदगी से जुड़े 15 कम चर्चित तथ्य।
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1. गांधी जी की आत्मकथा का पूरा नाम क्या था?

 गांधी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का अंग्रेजी नाम 'द स्टोरी आफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, विचारों और व्यक्तिगत प्रयोगों के बारे में लिखा।
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2. दक्षिण अफ्रीका ने उनके सार्वजनिक जीवन को बदल दिया

गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करने के बाद उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह के प्रयोगों को विकसित करने का महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ।

3. वे पत्रकारिता को जनसंवाद का माध्यम मानते थे

गांधी जी ने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लेखन का इस्तेमाल किया। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन उनके पत्रकारिता जीवन से जुड़े प्रमुख प्रकाशन थे।

4. गांधी जी का लेखन बेहद व्यापक था

गांधी जी ने पत्रों, लेखों, भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में सामग्री छोड़ी। उनके लेखन को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए 'द कलेक्टेड वर्क आफ महात्मा गांधी प्रकाशित किया गया।

5. उन्होंने स्वास्थ्य पर भी काफी लिखा

गांधी जी भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवनशैली जैसे विषयों में विशेष रुचि रखते थे। उनकी पुस्तक 'की आफ हेल्थ' स्वास्थ्य संबंधी उनके विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

6. ‘हिंद स्वराज’ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखा

गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता, स्वराज, राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए।

7. आश्रम उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे

गांधी जी ने आश्रमों को केवल रहने की जगह के रूप में नहीं देखा। वहां आत्म-अनुशासन, श्रम, सामुदायिक जीवन और सामाजिक प्रयोगों पर जोर दिया जाता था। कोचरब और साबरमती आश्रम उनके भारत स्थित जीवन से जुड़े प्रमुख आश्रम थे।

8. चंपारण आंदोलन उनके भारत लौटने के बाद का महत्वपूर्ण पड़ाव था

1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में शुरुआती प्रमुख आंदोलनों में शामिल था। यह बिहार के चंपारण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं से जुड़ा आंदोलन था और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

9. खेड़ा सत्याग्रह भी उनके शुरुआती आंदोलनों में था

1918 में गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर आंदोलन हुआ। गांधी जी ने इसमें भी नेतृत्व की भूमिका निभाई।

10. दांडी मार्च सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं था

1930 का दांडी मार्च नमक कानून के विरोध में चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किया और नमक कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया।

11. गांधी जी ने स्वदेशी पर विशेष जोर दिया

स्वदेशी उनके आर्थिक और सामाजिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे स्थानीय उत्पादन, हस्तशिल्प और खादी को बढ़ावा देने की वकालत करते थे।

12. चरखा उनके सार्वजनिक जीवन का प्रतीक बन गया

गांधी जी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था। खादी और चरखे को उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी से जोड़ा। बाद में चरखा उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व की पहचान का हिस्सा बन गया।

13. वे शिक्षा को भी सामाजिक बदलाव से जोड़ते थे

गांधी जी शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा की अवधारणा पर विचार किया जिसमें काम, कौशल और व्यावहारिक जीवन को भी महत्व दिया जाए।

14. उनके जीवन से जुड़े अनेक स्थान आज विरासत स्थल हैं

गांधी जी के जीवन और आंदोलनों से जुड़े भारत तथा विदेश के कई स्थान आज ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। गांधी हेरिटेज पोर्टल ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों और उनके इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है।

15.उनके लेखन का विशाल दस्तावेजी संग्रह तैयार किया गया

गांधी जी के उपलब्ध लेखन को संकलित करने वाली 'द कलेक्टेड वर्क आफ महात्मा गांधी परियोजना के तहत कुल 100 खंड प्रकाशित किए गए। यह संग्रह उनके विचारों, पत्राचार, भाषणों और सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजी स्रोत है।


गांधी जी का जीवन सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं था

महात्मा गांधी के जीवन को समझने के लिए केवल स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं है। उनके लेखन, पत्रकारिता, आश्रम जीवन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, स्वदेशी, शिक्षा और सामाजिक सुधार से जुड़े विचार भी उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यही वजह है कि गांधी जी से जुड़े पुराने दस्तावेज और लेख आज भी इतिहास और उनके विचारों को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं।

 
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