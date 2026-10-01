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Hindi News ›   Lifestyle ›   Gandhi Jayanti 2026: Mahatma Gandhi’s 10 Life Lessons Related To Work, Relationships and Life

गांधी जयंती 2026: मोबाइल और भागदौड़ वाली जिंदगी में महात्मा गांधी की ये 10 बातें आएंगी काम

Thu, 01 Oct 2026 03:57 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 01 Oct 2026 03:57 PM IST
सार

Gandhi Jayanti 2026: विदेशों तक गांधी जी के विचारों, उनके व्यक्तित्व को लोग अपनाते हैं। उन्होंने सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि जीवन के 10 ऐसे सबक सिखाएं जो आज आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक हो सकते हैं।

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Gandhi Jayanti 2026: Mahatma Gandhi’s 10 Life Lessons Related To Work, Relationships and Life
गांधी जी की 10 बातें जो रोज की जिंदगी में आ सकती हैं काम - फोटो : Ai

विस्तार
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Mahatma Gandhi Life Lesson: महात्मा गांधी को आमतौर पर स्वतंत्रता आंदोलन और अहिंसा के विचारों के लिए याद किया जाता है। लेकिन उनके लेखन और सार्वजनिक जीवन में ऐसे कई विचार मिलते हैं, जिन्हें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी व्यक्तिगत आदतों और व्यवहार के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। समय का बेहतर इस्तेमाल, जरूरतों पर नियंत्रण, सत्य बोलने की कोशिश, आत्म-अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे विषय आज भी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं।

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आज जब लोग लगातार काम, सोशल मीडिया, आर्थिक दबाव और रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, गांधी जी के कुछ विचार व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं। हालांकि, इन विचारों को आज के संदर्भ में अपनाने का तरीका व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।
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1. जरूरत और चाहत में अंतर समझना

गांधी जी सादगी और सीमित जरूरतों पर जोर देते थे। आज के दौर में यह विचार अनावश्यक खरीदारी और लगातार बढ़ती इच्छाओं पर विचार करने में मदद कर सकता है।

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2. आत्म-अनुशासन को महत्व देना

किसी भी लक्ष्य के लिए नियमितता और अनुशासन जरूरी है। पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिटनेस—छोटे लेकिन लगातार कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।


3. समय का महत्व समझना

समय वापस नहीं आता। दिन के जरूरी कामों को प्राथमिकता देकर और अनावश्यक कामों को कम करके दिनचर्या को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है।

4. सत्य के प्रति ईमानदार रहना

सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ईमानदार संवाद रिश्तों और कामकाजी जीवन में भरोसा बनाने में मदद कर सकता है।

5. गुस्से पर नियंत्रण रखना

गांधी जी अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं मानते थे। आज के संदर्भ में इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि विवाद के समय प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत विकसित की जाए।



6. अपनी गलतियों से सीखना

गांधी जी ने अपने जीवन और प्रयोगों के बारे में खुलकर लिखा। इससे यह सीख ली जा सकती है कि गलती को छिपाने के बजाय उसका विश्लेषण करके अगली बार बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए।

7. सादगी को जीवनशैली का हिस्सा बनाना

हर चीज में दिखावे की जरूरत नहीं होती। कपड़े, घर, खान-पान या खरीदारी में जरूरत और उपयोगिता को महत्व देने से जीवन अधिक व्यवस्थित हो सकता है।

8. दूसरों की बात सुनना

मतभेद होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति की बात सुनना संवाद को बेहतर बना सकता है। परिवार और कार्यस्थल दोनों में धैर्यपूर्वक सुनना रिश्तों के लिए उपयोगी आदत हो सकती है।

9. अपने काम की जिम्मेदारी लेना

अपने फैसलों और काम के परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करना व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे व्यक्ति दूसरों को दोष देने के बजाय समाधान पर ध्यान दे सकता है।

10. बदलाव की शुरुआत खुद से करना

गांधी जी के विचारों में व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक बदलाव के बीच संबंध दिखाई देता है। आज के जीवन में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि किसी बदलाव की शुरुआत अपने व्यवहार और आदतों में छोटे कदमों से की जा सकती है।

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