Kitchen Cleaning Tips: घर का किचन ऐसी जगह है, जहां रोजाना खाना बनाने के कारण तेल, मसाले और भाप की वजह से गंदगी जमा होने लगती है। खासकर गैस चूल्हे, किचन की टाइल्स, चिमनी, कैबिनेट और प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे चिकनाई की मोटी परत जम जाती है। कई बार रोजाना सफाई करने के बावजूद किचन की सतह चिपचिपी महसूस होती है। यह चिकनाई न केवल किचन की खूबसूरती खराब करती है, बल्कि धूल और दूसरी गंदगी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किचन की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल क्लीनर मिलते हैं, लेकिन हर बार इनका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से हल्की और ताजा चिकनाई को साफ करने में मदद मिल सकती है। बेकिंग सोडा, हल्का डिशवॉश लिक्विड, गर्म पानी और माइक्रोफाइबर कपड़ा जैसी चीजें इस काम में उपयोगी हैं।अगर आप भी किचन की चिपचिपाहट और जिद्दी चिकनाई से परेशान हैं, तो कुछ आसान सफाई के तरीके अपना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 घरेलू तरीके, जिनसे किचन को साफ-सुथरा और चमकदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है।किचन की चिकनाई हटाने का सबसे आसान तरीका गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड है। एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। अब माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में भिगोकर निचोड़ लें और चिकनाई वाली सतह को साफ करें। इसके बाद साफ गीले कपड़े से पोंछ दें।गैस चूल्हे और कुछ मजबूत सतहों पर जमी चिकनाई के लिए बेकिंग सोडा उपयोगी हो सकता है। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चिकनाई वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। फिर मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से साफ करें। पहले किसी छोटी और छिपी हुई जगह पर इसका परीक्षण जरूर करें।सफेद सिरका चिकनाई और कुछ तरह के दाग हटाने में मदद कर सकता है। बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाकर घोल तैयार करें। इसे टाइल्स पर लगाएं और कुछ मिनट बाद कपड़े से पोंछ दें। ध्यान रखें कि सिरके का इस्तेमाल मार्बल, प्राकृतिक पत्थर और अन्य एसिड-संवेदनशील सतहों पर न करें।नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है, जो कुछ हल्के दागों को साफ करने में मदद कर सकता है। नींबू के रस को पानी में मिलाकर चिकनाई वाली टाइल्स पर लगाएं और थोड़ी देर बाद गीले कपड़े से साफ कर दें। इसे भी पहले छोटी जगह पर टेस्ट करें।कई बार चिकनाई हटाने के लिए महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं होती। माइक्रोफाइबर कपड़ा तेल और धूल को अच्छी तरह उठाने में मदद करता है। रोजाना खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे और प्लेटफॉर्म को इससे पोंछने की आदत डालें।

कैबिनेट के दरवाजों पर भी तेल और धुएं की वजह से चिकनाई जम जाती है। इसके लिए हल्के डिशवॉश और पानी का घोल बनाएं। मुलायम कपड़े से कैबिनेट साफ करें और तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें। लकड़ी और लैमिनेट की सतह पर ज्यादा पानी न डालें।



7. चिमनी और एग्जॉस्ट की नियमित सफाई

किचन की चिमनी और एग्जॉस्ट में तेल जमा होने से उनकी सफाई मुश्किल हो सकती है। इनके बाहरी हिस्से को निर्माता के निर्देशों के अनुसार हल्के क्लीनर और मुलायम कपड़े से साफ करें। फिल्टर की सफाई भी उसके निर्देशों के मुताबिक नियमित रूप से करें।

किचन में चिकनाई जमा होने से रोकने के लिए खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे और प्लेटफॉर्म को जरूर पोंछें। खाना पकाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें और किचन में हवा आने-जाने की व्यवस्था रखें।

इस तरह थोड़ी सी नियमित देखभाल और सही सफाई के तरीकों से किचन को साफ, स्वच्छ और चिपचिपाहट से मुक्त रखा जा सकता है।



जरूरी सफाई सावधानियां

