Indian Constitution Day: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के हर नागरिक के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन साल 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है।

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संविधान के बारे में जानकारी सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी बेहद जरूरी है। बचपन से ही बच्चों को यह समझाना चाहिए कि देश में उन्हें कौन-कौन से अधिकार मिले हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। हालांकि, संविधान की भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, इसलिए बच्चों को इसे आसान उदाहरणों और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाना बेहतर होता है।संविधान दिवस के मौके पर माता-पिता और शिक्षक बच्चों को खेल, कहानियों, सवाल-जवाब और स्कूल की गतिविधियों के माध्यम से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य समझा सकते हैं। आइए जानते हैं कि बच्चों को संविधान की ये महत्वपूर्ण बातें सरल भाषा में कैसे सिखाई जा सकती हैं।

बच्चों को बताएं कि संविधान देश चलाने के नियमों की एक बड़ी किताब है। जैसे स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, वैसे ही पूरे देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान बनाया गया है।

इसमें बताया गया है कि सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे और सभी को किन नियमों का पालन करना होगा।



2. बच्चों को ऐसे समझाएं 6 मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में नागरिकों को छह प्रमुख श्रेणियों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बच्चों को इन्हें आसान उदाहरणों से समझाया जा सकता है।

समानता का अधिकार: सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार: नागरिकों को बोलने, विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि, इस अधिकार पर संविधान के अनुसार उचित प्रतिबंध भी लागू होते हैं।

नागरिकों को बोलने, विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि, इस अधिकार पर संविधान के अनुसार उचित प्रतिबंध भी लागू होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार: किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता और मानव तस्करी तथा बेगार जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता और मानव तस्करी तथा बेगार जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार मिलता है।

विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार: यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह अदालत की मदद ले सकता है।



3. बच्चों को बताएं मौलिक कर्तव्यों का महत्व



अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना भी जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं।



बच्चों को आसान भाषा में समझाएं कि देश के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, देश की एकता बनाए रखना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना हमारी जिम्मेदारियां हैं।



इसके अलावा, माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं।



4. खेल और कहानियों से सिखाएं संविधान

बच्चों को संविधान समझाने के लिए केवल किताबें पढ़ाना जरूरी नहीं है। स्कूल में क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, भाषण और रोल प्ले जैसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं।



उदाहरण के लिए, कक्षा में सभी बच्चों को अपनी बात रखने का मौका देना समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझाने का अच्छा तरीका है। वहीं, स्कूल और घर को साफ रखना पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी का महत्व बताता है।



5. संविधान दिवस पर बच्चों को दें जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख



संविधान दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बच्चों को लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों से जोड़ने का अवसर है। अगर बच्चे छोटी उम्र से ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, तो भविष्य में वे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।



इसलिए इस संविधान दिवस पर बच्चों को संविधान की बातें सरल भाषा में जरूर समझाएं और उन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं।