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Hindi News ›   Lifestyle ›   How to Remove Yellow Stains From White Clothes: Easy Home Remedies

क्लीनिंग टिप्स: शर्ट के कॉलर और बगल के पीले दाग हटाने का आसान तरीका, जानें सही विधि

Sun, 18 Oct 2026 01:35 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 18 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

कपड़ों पर लगे हल्के दागों पर बेकिंग सोडा या पतले सफेद सिरके जैसे उपाय आजमाए जा सकते हैं, जबकि पुराने दागों के लिए कपड़े के अनुकूल ऑक्सीजन ब्लीच उपयोगी हो सकता है। 

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How to Remove Yellow Stains From White Clothes: Easy Home Remedies
कपड़ों का पीलापन कैसे साफ करें - फोटो : Ai

विस्तार
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Remove Yellow Stains from clothes:  सफेद कपड़े पहनने में जितने सुंदर और क्लासी लगते हैं, उनकी चमक बरकरार रखना उतना ही मुश्किल हो सकता है। सफेद शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ते और स्कूल यूनिफॉर्म पर कुछ समय बाद पीले निशान दिखाई देने लगते हैं। खासकर कॉलर, बगल, गर्दन और कफ के आसपास पीलापन ज्यादा नजर आता है।

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कई बार सामान्य डिटर्जेंट से बार-बार धोने के बाद भी ये दाग पूरी तरह नहीं निकलते। इसकी वजह पसीना, शरीर का प्राकृतिक तेल, डियोड्रेंट के अवशेष, डिटर्जेंट का जमाव या कपड़ों को लंबे समय तक गलत तरीके से स्टोर करना हो सकता है। ऐसे में कपड़ों को साफ करने के लिए महंगे उत्पाद खरीदना हमेशा जरूरी नहीं है।

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कुछ आसान घरेलू उपायों और सही धुलाई तकनीक से पीले दागों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, हर दाग और हर फैब्रिक के लिए एक ही तरीका कारगर नहीं होता। इसलिए सफेद कपड़ों को साफ करने से पहले उनके केयर लेबल को देखना जरूरी है। आइए जानते हैं सफेद कपड़ों से पीले दाग हटाने के आसान तरीके और ऐसी गलतियां, जिनसे कपड़ों का पीलापन बढ़ सकता है।
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  • बेकिंग सोडा से हटाएं हल्के पीले दाग

सफेद कॉटन के कपड़ों पर हल्के पीले दाग होने पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए थोड़े बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और लगभग 15 से 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद मुलायम ब्रश या कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें और कपड़े के केयर लेबल के अनुसार धो लें। पहले किसी छिपे हिस्से पर इसका परीक्षण जरूर करें।
 

  • सफेद सिरके से करें प्री - ट्रीटमेंट

पसीने या डियोड्रेंट के कुछ निशानों के लिए सफेद सिरके का पतला घोल मददगार हो सकता है। एक भाग सफेद सिरके में चार भाग पानी मिलाएं और दाग वाले हिस्से पर थोड़ी मात्रा लगाएं। लगभग 15 मिनट बाद अच्छी तरह पानी से धोकर सामान्य तरीके से कपड़ा साफ करें। नाजुक फैब्रिक पर इसका इस्तेमाल करने से पहले लेबल जांचें। सिरके को कभी भी ब्लीच या दूसरे क्लीनिंग केमिकल्स के साथ न मिलाएं।


 

  • ऑक्सीजन ब्लीच से पुराने दाग़ साफ करें 

पुराने और जिद्दी पीले दागों के लिए कपड़ों पर इस्तेमाल के योग्य ऑक्सीजन ब्लीच एक विकल्प हो सकता है। उत्पाद के पैकेट पर दिए निर्देशों के अनुसार इसे पानी में मिलाकर कपड़े को भिगोएं और फिर धो लें। ऊन, रेशम, स्पैन्डेक्स या विशेष सजावट वाले कपड़ों पर इसका इस्तेमाल तभी करें, जब उत्पाद का लेबल इसकी अनुमति देता हो।
 

  •  नींबू का इस्तेमाल करते समय रखें सावधानी 

नींबू के रस को सफेदी बढ़ाने के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका एसिड कुछ कपड़ों का रंग या फिनिश प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे हर कपड़े पर आजमाना सही नहीं है। नाजुक, महंगे या विशेष रंगाई वाले कपड़ों के लिए पेशेवर लॉन्ड्री की मदद लेना बेहतर है।

 

सफेद कपड़ों को दोबारा पीला होने से कैसे बचाएं? 

  1. पसीने वाले कपड़ों को लंबे समय तक बिना धोए न छोड़ें।
  2. डिटर्जेंट की सही मात्रा इस्तेमाल करें और कपड़ों को अच्छी तरह खंगालें।
  3. सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग धोएं।
  4. कपड़ों को पूरी तरह सुखाकर ही अलमारी में रखें।
  5. दाग पूरी तरह हटने तक तेज गर्मी वाले ड्रायर का इस्तेमाल न करें।
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