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दशहरा 2026: भगवान श्री राम के नाम पर बेटे के 25 आधुनिक और सुंदर नाम

Sun, 18 Oct 2026 12:28 PM IST
सोनिया चौहान लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 18 Oct 2026 12:28 PM IST
सार

Lord Rama 25 Modern Baby Boy Names: भगवान श्री राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन और आचरण के माध्यम से पितृधर्म और पुत्रधर्म की सर्वोच्च मिसाल कायम की ऐसे में आप भी भगवान श्रीराम से प्रेरित अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम चुन सकते हैं, जो सुनने में सुंदर लगे और उसका अर्थ भी प्रेरणादायक हो।

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Lord rama 25 unique modern and beautiful names for your baby boy
राम से प्रेरित बेटों के लिए आधुनिक नाम - फोटो : Ai Generated

Lord Rama Baby Boy Unique Names: दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ अवसर पर घर में बच्चे का जन्म परिवार के लिए खुशियों और उत्सव का खास पल होता है। ऐसे में अगर आपके घर बेटे ने जन्म लिया है, तो आप उसके लिए भगवान श्रीराम से प्रेरित कोई सुंदर, आधुनिक और अर्थपूर्ण नाम चुन सकते हैं। जिसका अर्थ प्रेरणादायक हो और जो जीवनभर उसे सत्य, साहस, सदाचार और अच्छे संस्कारों की राह पर चलने की प्रेरणा देता रहे।

 

भगवान श्रीराम को आदर्श पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने अपने जीवन और आचरण से पितृधर्म, पुत्रधर्म, त्याग, सत्य, कर्तव्य और बड़ों के सम्मान की मिसाल कायम की। उनका जीवन हमें धर्म के मार्ग पर चलने, मर्यादा बनाए रखने और अच्छे संस्कार अपनाने की प्रेरणा देता है। 



ऐसे में आज हम आपको भगवान श्रीराम से प्रेरित 25 आधुनिक नाम बताने जा रहे हैं, जिसका अर्थ प्रेरणादायक हो और जो जीवनभर उसे सत्य, साहस, सदाचार और अच्छे संस्कारों की राह पर चलने की प्रेरणा देता रहे।
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Lord rama 25 unique modern and beautiful names for your baby boy
भगवान राम के नाम पर लड़कों के नाम - फोटो : Adobe Stock
श्रीराम के यूनिक नाम

1. अयांश
2. अवदेश
3. अनिकेत
4. आर्यराज
5. अथर्व6. अवयुक्त
7. रामांश
Lord rama 25 unique modern and beautiful names for your baby boy
भगवान श्रीराम के नाम पर रखें बेटे का नाम - फोटो : Adobe Stock
8. पराक्ष9. शाश्वत
10. शूर
11. राघव
12. रघुवीर
13. रघुनंदन
14. रंश
15. रियांश
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Lord rama 25 unique modern and beautiful names for your baby boy
राम के नाम पर बेटे के आधुनिक और सुंदर नाम - फोटो : Adobe Stock
16. रमण
17. राजन्य
18. रक्षित
19. युवान
20. अवधेश
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Lord rama 25 unique modern and beautiful names for your baby boy
श्रीराम के लोकप्रिय और मॉडर्न नाम - फोटो : Ai Generated
21. श्यामल
22. केवत
23. निमिश
24. रामानाथन
25. राजीवलोचन


दशहरा 2026: भगवान श्रीराम के इन आदर्शों के आगे नहीं टिक सका रावण का अहंकार
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