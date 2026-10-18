बर्ड फ्लू और इसके खतरे



बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप-ए वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। ये वायरस प्राकृतिक रूप से जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं। हालांकि, ये मुर्गियों जैसे पालतू पक्षियों के अलावा गायों और दूसरे स्तनधारी जानवरों को भी संक्रमित कर सकते हैं।



संक्रमित जानवरों या वायरस से दूषित जगहों के सीधे संपर्क में आने के कारण इंसानों में भी संक्रमण का खतरा देखा जाता रहा है। फिलहाल, वायरस केएक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के प्रमाण नहीं मिले हैं।



क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?



संक्रमित जानवरों के नजदीकी या लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



बीमार या मृत पक्षियों और जानवरों से दूर रहें। जंगली पक्षियों या दूसरे जानवरों को छूने से बचें, भले ही वे देखने में स्वस्थ लग रहे हों।

संक्रमित जानवरों की देखभाल करने वाले लोगों को काम के दौरान दस्ताने, मास्क, आंखों की सुरक्षा के उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।

संक्रमित गायों के दूध में भी वायरस मौजूद हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ कच्चा दूध और बिना पाश्चुरीकरण वाले डेयरी उत्पादों का सेवन न करने की सलाह दे रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर, मनुष्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा की केस-फैटेलिटी दर लगभग 50% से 53% है। यह आंकड़ा 2003 से अब तक के डेटा पर आधारित है जिसमें मनुष्यों के 860 से अधिक पुष्ट मामलों में लगभग 450 से ज्यादा मौतें हुई हैं।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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