Sweater Cleaning Tips: सर्दियों का मौसम आते ही अलमारी से गर्म कपड़े और स्वेटर निकलने लगते हैं। ठंड से बचने के लिए लोग रोजाना स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इनमें धूल, पसीने की बदबू और छोटे-छोटे दाग जमा होने लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग स्वेटर को बार-बार धोने लगते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बार-बार स्वेटर धोने से उनकी उम्र कम हो सकती है? खासकर ऊनी और महंगे स्वेटर बार-बार पानी और डिटर्जेंट के संपर्क में आने से अपनी चमक, मुलायमपन और असली बनावट खो सकते हैं।

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इसलिए सर्दियों में स्वेटर की सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। हर बार स्वेटर को धोने की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप अपने पसंदीदा स्वेटर को लंबे समय तक साफ, खुशबूदार और फ्रेश रख सकते हैं। इसके लिए आपको महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। बस स्वेटर को पहनने, रखने और साफ करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से आपके स्वेटर लंबे समय तक नए जैसे बने रहेंगे।स्वेटर पहनने के तुरंत बाद उसे अलमारी में बंद न करें। कुछ समय के लिए किसी साफ और हवादार जगह पर टांग दें। इससे पसीने की नमी और हल्की बदबू दूर होने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि स्वेटर को तेज धूप में लंबे समय तक न रखें।अगर स्वेटर पर चाय, कॉफी या खाने का हल्का दाग लग जाए तो पूरे स्वेटर को धोने की जरूरत नहीं है। साफ कपड़े को हल्का गीला करके दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे थपथपाएं। रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे ऊन के रेशे खराब हो सकते हैं।स्वेटर पर अक्सर छोटे-छोटे रोएं, बाल और धूल चिपक जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए लिंट रोलर का इस्तेमाल करें। इससे स्वेटर साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। रोलर न होने पर कपड़ों के लिए सुरक्षित सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।स्वेटर को लंबे समय तक हैंगर पर लटकाने से उसका आकार बिगड़ सकता है। इसलिए इन्हें मोड़कर अलमारी में रखना बेहतर होता है। अलमारी में नमी से बचाव करें और स्वेटर को रखने से पहले पूरी तरह सूखा लें।अगर स्वेटर से हल्की पसीने की बदबू आ रही है तो उसे कुछ घंटों के लिए हवादार जगह पर रखें। कपड़ों के लिए सुरक्षित फैब्रिक फ्रेशनर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को पहले छिपे हुए छोटे हिस्से पर टेस्ट करें।जब स्वेटर वास्तव में गंदा हो जाए, तभी उसे धोएं। उसके केयर लेबल के निर्देश जरूर पढ़ें। ऊनी स्वेटर के लिए माइल्ड वूल डिटर्जेंट और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, यदि लेबल इसकी अनुमति देता हो। धोने के बाद स्वेटर को निचोड़ने के बजाय तौलिए से अतिरिक्त पानी सोखें और समतल जगह पर सुखाएं।