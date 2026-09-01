Soft Homemade Paneer Recipe: घर पर ताजा पनीर बनाना जितना आसान लगता है, उतना ही कई बार इसे मुलायम बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूध फटाने के लिए आमतौर पर नींबू का रस या सिरका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर किचन में ये दोनों चीजें मौजूद न हों तो क्या पनीर नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है।

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1 लीटर फुल-फैट दूध

4-5 बड़े चम्मच ताजा दही

मलमल या साफ सूती कपड़ा

एक बड़ी छलनी

पानी

दूध से सॉफ्ट और फ्रेश पनीर तैयार करने के लिए कुछ दूसरे खाद्य पदार्थों की मदद ली जा सकती है। खासतौर पर दही या छाछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट दूध को फाड़ने में मदद कर सकते हैं। सही तापमान और सही तरीके से दूध को फाड़ना पनीर की बनावट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।घर पर बने पनीर की खासियत यह है कि आप इसकी नरमी अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको पनीर की सब्जी, शाही पनीर या पनीर टिक्का के लिए सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए, तो पनीर को ज्यादा देर तक दबाने से बचना चाहिए। तो अगर आज आपके पास नींबू और सिरका दोनों नहीं हैं, फिर भी आप आसानी से घर पर ताजा पनीर बना सकते हैं। आइए जानते हैं बिना नींबू और सिरके के सॉफ्ट पनीर बनाने का आसान तरीका।



पनीर बनाने की विधि



स्टेप 1- दूध को अच्छी तरह उबालें

सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें।

दूध को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि नीचे चिपके नहीं।

अच्छी तरह उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें।



स्टेप 2- दही डालकर दूध फाड़ें

अब दही को थोड़ा फेंट लें और धीरे-धीरे गर्म दूध में डालते जाएं।

लगातार हल्के हाथ से चलाते रहें।

कुछ समय बाद दूध के ठोस हिस्से अलग होने लगेंगे और हरा-सा मट्ठा दिखाई देने लगेगा।

अगर दूध पूरी तरह नहीं फट रहा है, तो थोड़ा और दही डालें और कुछ मिनट इंतजार करें।

दही की अम्लता के कारण दूध के प्रोटीन जमकर ठोस पनीर और तरल मट्ठे में अलग हो जाते हैं।



स्टेप 3: पनीर को छानें

एक छलनी के ऊपर मलमल का साफ कपड़ा रखें और फटे हुए दूध को इसमें धीरे-धीरे डालें।

मट्ठा नीचे निकल जाएगा और कपड़े में पनीर रह जाएगा।

अब पनीर को हल्के हाथ से साफ पानी से धो सकते हैं, ताकि दही का खट्टापन कम हो जाए।



स्टेप 4: सॉफ्ट टेक्सचर के लिए ज्यादा न दबाएं

कपड़े को बांधकर अतिरिक्त पानी निकालें।

इसके बाद पनीर के ऊपर हल्का वजन रखें।

सॉफ्ट पनीर के लिए इसे बहुत ज्यादा देर तक या बहुत भारी वजन से न दबाएं।

लगभग 20-30 मिनट बाद पनीर को कपड़े से निकालें और मनचाहे आकार में काट लें।



साॅफ्ट पनीर बनाने के जरूरी टिप्स