Bedroom Decor Ideas : हर किसी का सपना होता है कि उसका घर खूबसूरत और आरामदायक दिखे। खासकर बेडरूम ऐसी जगह होती है, जहां दिनभर की थकान के बाद इंसान सुकून के कुछ पल बिताता है। यही वजह है कि बेडरूम की सजावट और उसका माहौल काफी मायने रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े होटल के कमरे बेहद साफ-सुथरे, आकर्षक और लग्जरी दिखाई देते हैं। वहां की बेडशीट, पर्दे, लाइटिंग और फर्नीचर का तालमेल कमरे को एक खास लुक देता है।

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होटल जैसा खूबसूरत बेडरूम तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी-छोटी चीजों में बदलाव करके आप अपने साधारण कमरे को भी प्रीमियम लुक दे सकते हैं। सही रंगों की बेडशीट, खूबसूरत पर्दे, सॉफ्ट लाइटिंग और व्यवस्थित फर्नीचर आपके बेडरूम की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं।अगर आप भी अपने बेडरूम को लग्जरी होटल जैसा लुक देना चाहते हैं, तो कुछ आसान होम डेकोर टिप्स को जरूर अपनाएं। आइए जानते हैं बेडशीट से लेकर पर्दों तक ऐसे 7 तरीके, जिनसे आपका बेडरूम दिखेगा बेहद शानदार।बेडरूम को होटल जैसा लुक देने में बेडशीट की सबसे अहम भूमिका होती है। इसके लिए सफेद, क्रीम, बेज या हल्के ग्रे रंग की बेडशीट चुन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की कॉटन या सॉफ्ट फैब्रिक वाली बेडशीट कमरे को साफ-सुथरा और प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ मैचिंग तकिए और कुशन भी रखें।

बेडरूम की खूबसूरती बढ़ाने में पर्दों का भी बड़ा योगदान होता है। कमरे की दीवारों और फर्नीचर से मेल खाते पर्दे चुनें। होटल जैसा लुक पाने के लिए फ्लोर-लेंथ पर्दे अच्छे लगते हैं। आप डबल लेयर पर्दे भी लगा सकते हैं, जिनमें एक हल्का शीयर पर्दा और दूसरा मोटा ब्लैकआउट पर्दा हो। इससे कमरे को आकर्षक लुक मिलने के साथ प्राइवेसी भी बनी रहती है।



3. सॉफ्ट लाइटिंग से बनाएं आरामदायक माहौल



तेज सफेद रोशनी की जगह बेडरूम में गर्म और हल्की रोशनी वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। बेड के दोनों तरफ खूबसूरत टेबल लैंप लगा सकते हैं। इसके अलावा वॉल लाइट्स और सॉफ्ट एलईडी लाइटिंग भी कमरे को शानदार बना सकती हैं। सही लाइटिंग से बेडरूम में आरामदायक और सुकून भरा माहौल तैयार होता है।



4. कुशन और पिलो से बढ़ाएं बेड की खूबसूरती



होटल के कमरों में बेड पर अलग-अलग आकार के तकिए और सजावटी कुशन देखने को मिलते हैं। आप भी अपने बेड पर दो बड़े तकिए, दो छोटे कुशन और एक डेकोरेटिव कुशन रख सकते हैं। ध्यान रखें कि कुशन के रंग बेडशीट और पर्दों से मेल खाते हों। इससे बेड को आकर्षक और व्यवस्थित लुक मिलेगा।



5. दीवारों को दें एलिगेंट लुक



बेडरूम की खाली दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग, वॉल आर्ट या सजावटी मिरर से सजा सकते हैं। बेड के पीछे वाली दीवार पर एक बड़ा आर्टवर्क या सिंपल वॉल पैनल कमरे को प्रीमियम लुक दे सकता है। हालांकि, बहुत ज्यादा सजावटी सामान लगाने से बचें।



6. फर्नीचर और सामान को रखें व्यवस्थित

लग्जरी बेडरूम की सबसे खास बात उसकी साफ-सफाई और व्यवस्थित सामान होता है। बेड के आसपास अनावश्यक चीजें न रखें। साइड टेबल पर केवल जरूरी सामान, एक छोटा लैंप और सजावटी वस्तु रखें। कपड़ों और दूसरी चीजों को अलमारी में व्यवस्थित तरीके से रखें। इससे कमरा बड़ा और खुला हुआ दिखाई देगा।



7. खुशबू और छोटे डेकोर आइटम से दें फाइनल टच



बेडरूम को होटल जैसा अनुभव देने के लिए हल्की खुशबू वाले रूम फ्रेशनर या डिफ्यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेडसाइड टेबल पर छोटा फूलदान, खूबसूरत ट्रे या सजावटी सामान रखें। खुशबू का इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन और सुरक्षा का ध्यान रखें।