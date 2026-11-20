1 of 7 गुनगुना पानी पीने का सही तरीका - फोटो : AI







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Amazing Benefits of Drinking Warm Water: सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए एक अच्छी आदत मानी जाती है। आजकल बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से कई लोग पाचन संबंधी समस्याओं, कब्ज और पेट फूलने जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में रोजाना गुनगुना पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, गुनगुना पानी पीने से गले को आराम मिल सकता है और शरीर में पानी की कमी भी दूर होती है।



इस लेख में जानें रोज गुनगुना पानी पीने के 5 बड़े फायदे, इसे पीने का सही समय और जरूरी सावधानियां, ताकि आप अपनी दिनचर्या में इस आसान आदत को शामिल कर सकें।

: सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना सेहत के लिए एक अच्छी आदत मानी जाती है। आजकल बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से कई लोग पाचन संबंधी समस्याओं, कब्ज और पेट फूलने जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में रोजाना गुनगुना पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, गुनगुना पानी पीने से गले को आराम मिल सकता है और शरीर में पानी की कमी भी दूर होती है।

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1. पाचन को बेहतर बनाने में मदद



रोजाना गुनगुना पानी पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल मिलता है, जो पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। पानी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से पेट को आराम महसूस हो सकता है। इसके अलावा, पर्याप्त पानी पीने से पाचन संबंधी परेशानियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में पर्याप्त पानी पीने की आदत जरूर शामिल करें।





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2. कब्ज की परेशानी में राहत



कब्ज की समस्या से परेशान लोगों के लिए पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। दरअसल, शरीर में पानी की कमी होने पर मल सख्त हो सकता है, जिससे मल त्याग करने में परेशानी होती है। ऐसे में सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने और मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही फाइबर युक्त भोजन, फल, हरी सब्जियां और नियमित शारीरिक गतिविधि भी कब्ज से बचाव में मददगार होती हैं।





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3. शरीर को हाइड्रेट रखता है



रातभर सोने के दौरान हम कई घंटों तक पानी नहीं पीते हैं। ऐसे में सुबह उठने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है। गुनगुना पानी पीने से शरीर में तरल पदार्थों की पूर्ति करने में मदद मिलती है। शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों को पहुंचाने और शरीर के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीना अच्छी आदत हो सकती है।





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