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Gold Jewellery Buying Tips: शादी का सीजन आते ही सोने की ज्वेलरी की खरीदारी शुरू हो जाती है। किसी को दुल्हन के लिए हैवी नेकलेस सेट खरीदना होता है, तो कोई चूड़ियां, कंगन, झुमके और मांगटीका पसंद करता है। आजकल बाजार में हल्के वजन में भारी दिखने वाले गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

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लेकिन क्या आप जानती हैं कि हर भारी दिखने वाला गहना पूरी तरह सोने का ही बना हो, यह जरूरी नहीं है? कई ज्वेलरी डिजाइन में कुंदन, स्टोन, मोती और अन्य सजावटी सामग्री का इस्तेमाल होता है। कुछ गहनों में अंदरूनी सपोर्ट के लिए दूसरी सामग्री भी इस्तेमाल की जा सकती है।ऐसे में केवल गहने का कुल वजन देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना सही नहीं है। शादी के लिए सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उसकी शुद्धता, नेट गोल्ड वेट, हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज जैसी बातों को समझना बेहद जरूरी है। थोड़ी-सी सावधानी आपको गलत खरीदारी और अतिरिक्त खर्च से बचा सकती है। अगर आप भी इस वेडिंग सीजन सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रही हैं, तो इन 7 जरूरी फैशन और शॉपिंग टिप्स को जरूर जान लें।शादी के लिए ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ उसका डिजाइन देखकर फैसला न करें। सबसे पहले यह पता करें कि गहना 18 कैरेट, 22 कैरेट या किसी दूसरी शुद्धता का है। 22 कैरेट गोल्ड में लगभग 91.6 प्रतिशत सोना होता है। इसकी पहचान 22K916 हॉलमार्क से होती है।

सोने की ज्वेलरी खरीदते समय BIS का लोगो, शुद्धता का निशान और छह अंकों वाला HUID नंबर जरूर देखें। BIS Care ऐप के Verify HUID फीचर से इसकी जानकारी जांची जा सकती है। इससे गहने की शुद्धता और उससे जुड़ी जानकारी की पुष्टि करने में मदद मिलती है।



भारी गहने का नेट गोल्ड वेट पूछें

अगर कोई नेकलेस या कंगन वजन में काफी भारी लग रहा है, तो उसका नेट गोल्ड वेट जरूर पूछें। कई डिजाइन में स्टोन, मोती, कुंदन या दूसरी सामग्री लगी होती है। ऐसे में कुल वजन और वास्तविक सोने का वजन अलग हो सकता है। बिल में दोनों का हिसाब स्पष्ट करवाएं।



मेकिंग चार्ज की तुलना करें



गोल्ड ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज भी शामिल होता है। अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन और मेकिंग चार्ज अलग हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले मेकिंग चार्ज की जानकारी लें और दो-तीन दुकानों पर तुलना जरूर करें।



अपनी शादी के आउटफिट के हिसाब से चुनें डिजाइन

ज्वेलरी खरीदते समय अपने लहंगे, साड़ी या सूट के रंग और डिजाइन का ध्यान रखें। अगर आपका लहंगा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो बहुत ज्यादा भारी नेकलेस की जगह एलिगेंट चोकर या हल्का गोल्ड सेट चुन सकती हैं। इससे पूरा लुक संतुलित दिखाई देगा।



ट्रेंड के साथ अपनी पसंद को दें प्राथमिकता



आजकल टेंपल ज्वेलरी, एंटीक गोल्ड, लेयर्ड नेकलेस और ट्रेडिशनल झुमके काफी पसंद किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देखकर खरीदारी न करें। ऐसा डिजाइन चुनें जिसे आप शादी के बाद भी दूसरे फंक्शन में पहन सकें।



पक्का बिल और खरीदारी की शर्तें जरूर लें



ज्वेलरी खरीदने के बाद पक्का बिल जरूर लें। इसमें गहने का विवरण, शुद्धता, नेट गोल्ड वेट, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग चार्ज जैसी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही एक्सचेंज और बायबैक पॉलिसी भी पहले समझ लें।



समझदारी से खरीदें शादी की ज्वेलरी



वेडिंग सीजन में सोने की ज्वेलरी खरीदना बड़ा निवेश होता है। इसलिए केवल चमक और वजन देखकर फैसला न करें। हॉलमार्क, शुद्धता, नेट गोल्ड वेट और बिल की जांच करने के बाद ही खरीदारी करें। इससे आपका वेडिंग लुक भी खूबसूरत रहेगा और पैसे भी सही जगह खर्च होंगे।