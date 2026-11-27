Surya Namaskar Benefits : आजकल फिट रहने और खुद को एक्टिव रखने के लिए लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। खासकर सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगाभ्यास है, जिसे शरीर को फिट रखने के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसमें 12 योग मुद्राओं का क्रम होता है, जिन्हें सांसों के तालमेल के साथ किया जाता है। नियमित अभ्यास से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों की मजबूती और शारीरिक सक्रियता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि रोज कितने राउंड सूर्य नमस्कार करना चाहिए? क्या 12 राउंड करना जरूरी है या शुरुआत 2-3 राउंड से भी की जा सकती है? दरअसल, इसका जवाब आपकी उम्र, फिटनेस, शारीरिक क्षमता और योग करने के अनुभव पर निर्भर करता है।शुरुआत में ज्यादा राउंड करने के चक्कर में शरीर पर दबाव डालना सही नहीं है। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप भी रोज सुबह सूर्य नमस्कार करने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि शुरुआती लोगों और नियमित योग करने वालों के लिए कितने राउंड सही हो सकते हैं और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।अगर आपने अभी-अभी सूर्य नमस्कार करना शुरू किया है, तो शुरुआत में 2 से 4 धीमे राउंड कर सकते हैं। पहले सभी मुद्राओं को सही तरीके से सीखें और सांसों के साथ उनका तालमेल बैठाएं। शुरुआत में शरीर पर ज्यादा दबाव डालने से बचें।अगर आप पहले से योग करते हैं और आपकी फिटनेस अच्छी है, तो अपनी क्षमता के अनुसार 6 से 12 राउंड तक अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि, यह कोई अनिवार्य संख्या नहीं है। शरीर की थकान और आराम को ध्यान में रखकर ही राउंड बढ़ाएं।कई योग परंपराओं में 12 राउंड सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह संख्या जरूरी नहीं है। आयुष मंत्रालय से जुड़े योग प्रोटोकॉल में वयस्कों के लिए 2 राउंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना बेहतर है।सूर्य नमस्कार करने के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। आप इसे खाली पेट या भोजन के पर्याप्त अंतराल के बाद कर सकते हैं। शांत और हवादार जगह चुनें। सुबह समय न मिले तो सुविधाजनक समय पर भी अभ्यास किया जा सकता है।नियमित सूर्य नमस्कार से शरीर की लचक, संतुलन और मांसपेशियों की कार्यक्षमता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। यह शारीरिक सक्रियता बढ़ाने और तनाव कम करने वाली दिनचर्या का भी हिस्सा बन सकता है।सूर्य नमस्कार में शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और इससे कैलोरी खर्च होती है। नियमित अभ्यास वजन नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, केवल सूर्य नमस्कार से वजन घटने की गारंटी नहीं है। इसके साथ संतुलित खानपान और दूसरी शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी हैं।सूर्य नमस्कार करते समय जल्दबाजी न करें और हर मुद्रा सही तरीके से करें। सांसों को न रोकें और शरीर में दर्द होने पर अभ्यास रोक दें। गर्भवती महिलाएं, हर्निया, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर या कमर, कलाई और कंधे की चोट से परेशान लोग डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह लेकर ही अभ्यास करें।