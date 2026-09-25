Fridge Storage Tips: क्या फ्रिज में हर खाने की चीज रखना सही होता है? क्या टमाटर और आलू को भी फ्रिज में रखा जा सकता है? क्या गर्म खाना तुरंत फ्रिज में रखने से कोई नुकसान होता है? ऐसे सवाल अक्सर घरों में पूछे जाते हैं। फ्रिज खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ के लिए रेफ्रिजरेशन जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ठंडे तापमान में अपना स्वाद, बनावट या गुणवत्ता खो सकती हैं। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर न करने पर उनकी ताजगी जल्दी प्रभावित हो सकती है।

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