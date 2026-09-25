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Hindi News ›   Lifestyle ›   Fridge Storage Mistakes: Which Foods Should Never Be Stored in the Refrigerator? Right Way to Store Them

लाइफस्टाइल टिप्स: फ्रिज में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? जानिए ऐसे सवालों के जवाब जो हर घर में पूछे जाते हैं

Fri, 25 Sep 2026 04:40 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 25 Sep 2026 04:40 PM IST
सार

Fridge Storage Mistakes: फ्रिज खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ के लिए रेफ्रिजरेशन जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ठंडे तापमान में अपना स्वाद, बनावट या गुणवत्ता खो सकती हैं। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर न करने पर उनकी ताजगी जल्दी प्रभावित हो सकती है।

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Fridge Storage Mistakes: Which Foods Should Never Be Stored in the Refrigerator? Right Way to Store Them
फ्रिज स्टोरेज टिप्स - फोटो : Ai

विस्तार
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Fridge Storage Tips: क्या फ्रिज में हर खाने की चीज रखना सही होता है? क्या टमाटर और आलू को भी फ्रिज में रखा जा सकता है? क्या गर्म खाना तुरंत फ्रिज में रखने से कोई नुकसान होता है? ऐसे सवाल अक्सर घरों में पूछे जाते हैं। फ्रिज खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन हर खाद्य पदार्थ के लिए रेफ्रिजरेशन जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ठंडे तापमान में अपना स्वाद, बनावट या गुणवत्ता खो सकती हैं। वहीं कुछ खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर न करने पर उनकी ताजगी जल्दी प्रभावित हो सकती है।

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  • क्या आलू फ्रिज में रखने चाहिए?

आमतौर पर आलू को ठंडी और सूखी जगह पर रखना बेहतर माना जाता है। फ्रिज की नमी और कम तापमान उनकी बनावट और स्वाद को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें हवादार जगह पर, सीधी धूप से दूर रखना बेहतर विकल्प है।

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  • क्या टमाटर फ्रिज में रख सकते हैं?

पूरी तरह पके टमाटरों को लंबे समय तक फ्रिज में रखने से उनका टेक्चर और स्वाद बदल सकता है। अगर टमाटर बहुत ज्यादा पक गए हों और उन्हें कुछ समय और रखना हो, तो फ्रिज उपयोगी हो सकता है। इस्तेमाल से पहले उन्हें सामान्य तापमान पर लाने से स्वाद बेहतर महसूस हो सकता है।

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  • क्या प्याज को फ्रिज में रखना सही है?

सूखे और साबुत प्याज को सामान्यतः ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखना बेहतर होता है। इन्हें नमी वाली जगह पर रखने से जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ सकती है।

 

  • क्या गर्म खाना सीधे फ्रिज में रख सकते हैं?

बहुत गर्म भोजन को बड़े और गहरे बर्तन में तुरंत फ्रिज में रखने के बजाय उसे छोटे, उथले कंटेनर में बांटकर जल्दी ठंडा करना बेहतर है। पके भोजन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक छोड़ना भी उचित नहीं है।



फ्रिज में खाना रखने का सही तरीका क्या है?

  • कच्चे और पके भोजन को अलग रखें, भोजन को ढककर रखें और फ्रिज का तापमान सुरक्षित सीमा में बनाए रखें।
  • खराब या संदिग्ध गंध वाला खाना केवल दोबारा गर्म करके खाने की कोशिश न करें।
  • हर खाद्य पदार्थ के लिए एक ही स्टोरेज नियम लागू नहीं होता। खाने की प्रकृति, उसकी ताजगी और उसे कितने समय में इस्तेमाल करना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर स्टोरेज करना बेहतर है।

 

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