अलर्ट: क्या आपकी बिल्ली भी बन सकती है बीमारी की वजह? टॉक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण को लेकर अलर्ट, जानिए विस्तार से

टॉक्सोप्लाज्मोसिस का खतरा



न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ. राजिंदर के धमीजा के अनुसार, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से होने वाले संक्रमण को टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। दूषित मिट्टी-पानी, संक्रमित बिल्ली के मल से दूषित वस्तुओं और अधपके संक्रमित मांस के सेवन से यह संक्रमण हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में परजीवी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचकर वहां लंबे समय तक बना रह सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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