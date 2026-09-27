हेल्थ अलर्ट: सुबह नाश्ता न करना कहीं डायबिटीज का न बढ़ा दे खतरा, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

1 of 4 धूप क्यों जरूरी? - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान को ठीक रखना सबसे जरूरी माना जाता है। आप क्या खाते हैं और कब खाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। आहार विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को दिन में तीन हेल्दी मील जरूर लेनी चाहिए। इसमें सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी है। रात में 8-10 के भोजन के गैप के बाद सुबह हेल्दी चीजें खाना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सुबह का नाश्ता भरपेट और पौष्टिक रखें, इसके बाद लंच हल्का और डिनर को सबसे हल्का रखना चाहिए।



हालांकि सुबह की भागदौड़ में कई लोग नाश्ता नहीं कर पाते और इसे छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि नाश्ता न करने से फास्टिंग का समय बढ़ेगा साथ ही इससे कैलोरी इंटेक कम होगी और वजन कंट्रोल रहेगा। लेकिन तमाम अध्ययन बताते हैं कि ये आदत असल में सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है।



कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि नाश्ता छोड़ना या नाश्ता न करने की आदत आपमें डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाने वाली हो सकती है।

2 of 4 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

नाश्ता न करने की आदत के खतरे



अध्ययनों में नियमित रूप से नाश्ता न करने वालों में टाइप-2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तथा हृदय संबंधी जोखिमों का खतरा अधिक पाया गया है। वहीं कुछ अध्ययन बताते हैं कि नाश्ता छोड़ने से कुछ लोगों में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो सकता है।

अमर उजाला से बातचीत में आहार विशेषज्ञ पारुल शर्मा कहती हैं, नाश्ता न करने की आदत तो नुकसानदायक है ही, पर अगर आप नाश्ते में अनहेल्दी चीजें जैसे ब्रेड, खाली पेट चाय, तली-भुनी चीजें खाते हैं तो इससे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।

3 of 4 नाश्ता न करना सेहत के लिए नुकसानदायक - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज का खतरा



एक मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि जो लोग अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं उनमें समय के साथ टाइप-2 डायबिटीज होने का जोखिम अधिक हो सकता है।

छह अध्ययनों और 96,175 लोगों के हेल्थ डेटा में पाया गया कि ये छोटी सी लगने वाली आदत डायबिटीज के जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि नाश्ता छोड़ना अकेले डायबिटीज का कारण हो।

आहार विशेषज्ञ कहती हैं, नाश्ता छोड़ने के बाद दिन में बाद के भोजन का समय, मात्रा और भोजन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी है उन्हें एक से दूसरी मील में वैसे भी ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए।

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