दिवाली डाइट टिप्स: दिवाली पर ओवरईटिंग से बचने के तरीके, मिठाई और पकवान खाते समय रखें इन बातों का ध्यान

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जरूरत से ज्यादा खाने की आदत से पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, अपच और भारीपन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं, लगातार कई दिनों तक ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाने से वजन भी बढ़ सकता है।खासतौर पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को त्योहार के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कुछ आसान आदतें अपनाकर आप दिवाली के पकवानों का आनंद भी ले सकते हैं और ओवरईटिंग से भी बच सकते हैं। आइए जानते हैं इसके 7 आसान तरीके।दिवाली पार्टी में जाने से पहले बहुत देर तक भूखे न रहें। खाली पेट रहने से पार्टी में पहुंचते ही ज्यादा खाने का मन हो सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले हल्का और पौष्टिक भोजन या सलाद खा लें। इससे भूख नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।बड़ी प्लेट में खाना लेने पर कई बार लोग जरूरत से ज्यादा भोजन परोस लेते हैं। ऐसे में छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। इससे खाने की मात्रा नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। पसंदीदा पकवानों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लें और दोबारा खाना लेने से पहले अपनी भूख का आकलन करें।दिवाली पर मिठाइयों से दूरी बनाना मुश्किल होता है, लेकिन एक साथ कई मिठाइयां खाने से बचें। काजू कतली, गुलाब जामुन, जलेबी और लड्डू जैसी मिठाइयों को सीमित मात्रा में खाएं। डायबिटीज के मरीजों को मिठाई खाने से पहले अपने ब्लड शुगर और डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखना चाहिए।जल्दी-जल्दी खाना खाने से कई बार पेट भरने का संकेत समझने में समय लगता है। इसलिए भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। खाने के दौरान जल्दबाजी न करें। इससे पाचन में मदद मिलती है और जरूरत से ज्यादा खाने की संभावना कम हो सकती है।दिवाली पर समोसे, कचौड़ी, चिप्स और पकौड़े जैसे स्नैक्स खूब खाए जाते हैं। इनकी जगह भुने हुए मखाने, बादाम, अखरोट, चना और ताजे फल चुन सकते हैं। इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और अनहेल्दी स्नैक्स का सेवन कम करने में मदद मिलती है।दिवाली की भागदौड़ और पार्टी के दौरान कई लोग पानी पीना भूल जाते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पिएं। हालांकि, खाने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय नियमित अंतराल पर पानी पीने की आदत डालें।दिवाली पार्टी में खाना खाने के तुरंत बाद सोफे या बिस्तर पर लेटने से बचें। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक कर सकते हैं। इससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। ध्यान रखें कि भारी भोजन के तुरंत बाद तेज एक्सरसाइज न करें।-----------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।