स्वाइन फ्लू: दिल्ली में एच1एन1 के मामले 3000 पार, डॉक्टर बोले- कोरोना जैसी टेंशन तो कोरोना जैसे उपाय भी जरूरी

एच1एन1 के खतरे को लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



अमर उजाला से बातचीत में इंटेसिव केयर के डॉक्टर विक्रमजीत कहते हैं, स्वाइन फ्लू वैसे तो हल्की समस्याओं का कारण बनता है, पर इस बार इसकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा देखी जा रही है। स्वाइन फ्लू भी कोरोना की तरह श्वसन संक्रमण है। इसके ज्यादातर लक्षण भी कोरोना के जैसे ही है तो संक्रमण की चेन तोड़ने और बचाव के लिए भी हमें कोरोना काल वाले उपाय अपनाने की जरूरत है।



डॉक्टर कहते हैं, कोरोना से तुलना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्वाइन फ्लू को लेकर कोरोना की तरह परेशान होने की जरूरत है, बल्कि कोरोना के दौरान हमने संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय किए थे, उसे एक बार फिर से शुरू करने चाहिए ताकि इसके जोखिमों से बचा जा सके।



कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने की आदत न अपनाई हो। उस समय ये सावधानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। अब जब इन्फ्लुएंजा से बचाव की बात हो रही है तो भी इससे लाभ पाया जा सकता है।