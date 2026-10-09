क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के एक बड़े डेटाबेस का इस्तेमाल किया। इसमें उन महिलाओं की जानकारी देखी गई जो वर्ष 2000 से 2022 के बीच गर्भवती हुई थीं। शोधकर्ताओं ने ऐसी 14 लाख से ज्यादा महिलाओं की जानकारी का अध्ययन किया।



इनमें वे महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान कोई जटिलता नहीं हुई थी। महिलाओं की औसतन चार साल तक निगरानी की गई।



शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बाद की बीमारी के संबंधों के पीछे शरीर में होने वाली असली प्रक्रिया को समझने के लिए अभी और शोध की जरूरत है।

शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अध्ययन का मतलब यह नहीं है कि गर्भावस्था की कोई जटिलता सीधे बाद में होने वाली बीमारी का कारण बनती ही है।

ऐसी जटिलताएं महिला के शरीर में पहले से मौजूद या भविष्य में बीमारी का खतरा बढ़ाने वाली स्थितियों का संकेत हो सकती हैं।







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स्रोत:

Pregnancy complications and risk of cardiometabolic-renal conditions in 1.4 million women in England: longitudinal study



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