Cleaning Tips: घर की साफ-सफाई करते समय हम फर्श, फर्नीचर और खिड़कियों पर तो खास ध्यान देते हैं, लेकिन पर्दों की सफाई अक्सर भूल जाते हैं। पर्दों पर धीरे-धीरे धूल, मिट्टी और दूसरे महीन कण जमा होने लगते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती कम हो सकती है। कई बार पर्दों को उतारना, धोना, सुखाना और दोबारा लगाना काफी मेहनत वाला काम लगता है।

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ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पर्दों को बिना उतारे भी साफ रखा जा सकता है? इसका जवाब है हां। नियमित रूप से धूल हटाकर और कपड़े के अनुसार हल्की सफाई करके पर्दों को साफ-सुथरा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको हर बार पर्दों को उतारकर धोने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, सही तरीका चुनना जरूरी है, क्योंकि हर कपड़े पर पानी या क्लीनर का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होता।आइए जानते हैं पर्दों को बिना उतारे साफ करने के 5 आसान तरीके, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की घरेलू सफाई में शामिल कर सकते हैं।

पर्दों पर जमी धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर एक आसान विकल्प है। इसके सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट का इस्तेमाल करें और कम सक्शन पर ऊपर से नीचे की ओर धीरे-धीरे सफाई करें। इससे कपड़े पर मौजूद ढीली धूल हटाने में मदद मिल सकती है। नाजुक कपड़ों पर पहले किसी छिपे हुए हिस्से में जांच कर लें।



अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मुलायम ब्रश या सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पर्दों की धूल साफ कर सकते हैं। कपड़े को हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की ओर चलाएं। जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं।



3. स्टीम क्लीनर इस्तेमाल करने से पहले लेबल देखें

कुछ पर्दों पर स्टीम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह हर कपड़े के लिए सही नहीं है। गर्म भाप से रेशम, मखमल या विशेष फिनिश वाले पर्दे खराब हो सकते हैं। इसलिए पहले निर्माता के निर्देश पढ़ें और कपड़े के किसी छिपे हिस्से पर परीक्षण करें। यदि लेबल पर स्टीम से मना किया गया है, तो इसका इस्तेमाल न करें।



4. छोटे दागों को सावधानी से साफ करें

पर्दों पर छोटे दाग दिखाई दें, तो साफ सफेद कपड़े को थोड़ा नम करके दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से थपथपाएं। पहले पर्दे के किसी छिपे हिस्से पर पानी की जांच करें। कपड़े को जोर से रगड़ने और बिना जांच किए डिटर्जेंट या केमिकल लगाने से बचें। बड़े या जिद्दी दागों के लिए पेशेवर सफाई बेहतर विकल्प हो सकती है।

पर्दों को लंबे समय तक साफ रखने के लिए हर सप्ताह हल्के हाथ से धूल हटाएं। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें, ताकि नमी जमा होने की समस्या कम हो। रसोई के पास लगे पर्दों पर तेल और चिकनाई जल्दी जम सकती है, इसलिए उनकी नियमित सफाई करें। अगर पर्दों में फफूंदी, लगातार दुर्गंध या गहरे दाग हों, तो केवल ऊपर से सफाई करना पर्याप्त नहीं हो सकता।





पर्दों की सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

पर्दे साफ करने से पहले उनका केयर लेबल जरूर पढ़ें। अलग-अलग कपड़ों के लिए अलग सफाई विधियां उपयुक्त होती हैं। किसी भी क्लीनर को सीधे बड़े हिस्से पर लगाने के बजाय पहले छिपे हुए हिस्से पर परीक्षण करें। बिजली वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते समय उन्हें पानी से दूर रखें और सीढ़ी पर चढ़कर सफाई करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें।