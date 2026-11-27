Kitchen Chimney Cleaning: किचन में रोजाना खाना बनाने के दौरान तेल, मसालों और भाप की वजह से चिमनी और गैस स्टोव पर चिकनाई जमने लगती है। शुरुआत में यह गंदगी हल्की दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ चिकनाई की परत मोटी और चिपचिपी हो जाती है। खासकर चिमनी के फिल्टर, गैस बर्नर और स्टोव के आसपास जमा तेल साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार साधारण कपड़े से पोंछने पर भी चिकनाई नहीं निकलती और किचन देखने में गंदा लगने लगता है।

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बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी चिकनाई विज्ञापन विज्ञापन

ऐसे में लोग बाजार से महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन कुछ सामान्य घरेलू चीजों की मदद से भी रोजमर्रा की चिकनाई साफ करने में मदद मिल सकती है। बेकिंग सोडा, डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी जैसी चीजें किचन की सफाई में उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि, सफाई करते समय चिमनी और गैस स्टोव की बनावट और कंपनी के निर्देशों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान घरेलू तरीके, जिनकी मदद से आप अपने किचन को साफ-सुथरा और चमकदार रख सकते हैं।

गैस स्टोव पर जमी चिकनाई साफ करने के लिए बेकिंग सोडा उपयोगी हो सकता है। इसके लिए थोड़ा बेकिंग सोडा लेकर उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे स्टोव की ठंडी और चिकनाई वाली सतह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से साफ करें। इसके बाद साफ गीले कपड़े से पोंछ दें।



गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड का करें इस्तेमाल

गैस स्टोव और चिमनी की बाहरी सतह पर जमी सामान्य चिकनाई हटाने के लिए गर्म पानी में थोड़ा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। अब इस घोल में कपड़ा भिगोकर निचोड़ लें और चिकनाई वाली जगह को साफ करें। ध्यान रखें कि पानी इलेक्ट्रिकल हिस्सों में न जाए।





सफेद सिरके से करें सफाई

सफेद सिरका किचन की कुछ चिकनाई और दाग साफ करने में मदद कर सकता है। पानी और सफेद सिरके को बराबर मात्रा में मिलाकर घोल तैयार करें। इसे स्टोव की ऐसी सतह पर इस्तेमाल करें जहां निर्माता ने इसकी अनुमति दी हो। कुछ देर बाद मुलायम कपड़े से पोंछ दें। प्राकृतिक पत्थर और संवेदनशील सतहों पर इसका इस्तेमाल न करें।



चिमनी के फिल्टर को करें साफ

चिमनी के फिल्टर पर तेल और धूल जल्दी जमा होते हैं। सबसे पहले चिमनी की बिजली बंद करें और ठंडा होने दें। इसके बाद कंपनी के निर्देशों के अनुसार फिल्टर निकालें। अगर फिल्टर धोने योग्य है, तो उसे गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड से साफ करें। पूरी तरह सुखाने के बाद ही दोबारा लगाएं।



नींबू के रस से हटाएं हल्के दाग

नींबू में मौजूद एसिड कुछ हल्के दागों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए नींबू का रस पानी में मिलाकर कपड़े की मदद से उपयुक्त सतह पर लगाएं। कुछ देर बाद साफ कपड़े से पोंछ दें। मार्बल, ग्रेनाइट और संवेदनशील धातुओं पर इस्तेमाल करने से पहले निर्माता की सलाह जरूर देखें।

गैस बर्नर को अलग करके करें साफ

गैस बर्नर के आसपास भी तेल और खाने के कण जमा हो जाते हैं। स्टोव पूरी तरह ठंडा होने पर बर्नर कैप और हटाए जा सकने वाले हिस्सों को सावधानी से निकालें। इन्हें निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ करें। दोबारा लगाने से पहले सभी हिस्सों को पूरी तरह सुखा लें।



रोजाना हल्की सफाई की डालें आदत

अगर आप रोजाना खाना बनाने के बाद गैस स्टोव की ठंडी सतह को हल्के डिशवॉश घोल से पोंछते हैं, तो चिकनाई की मोटी परत जमने से बच सकती है। चिमनी की बाहरी सतह को भी नियमित रूप से साफ करते रहें।



सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान



सफाई से पहले गैस और बिजली की सप्लाई बंद करें। चिमनी या स्टोव पर सीधे पानी न डालें। ब्लीच को सिरके, अमोनिया या दूसरे क्लीनर के साथ कभी न मिलाएं। स्टील की सतह पर खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें।