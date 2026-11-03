दिवाली 2026: घर की खाली दीवारों को सजाने के लिए ट्राई करें ये 10 यूनिक और खूबसूरत आइडियाज
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Tue, 03 Nov 2026 05:34 PM IST
सार
Unique Wall Decor Ideas for Home: अगर आप अपने घर को नया और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो दीवारों को खूबसूरत तरीके से सजाना एक अच्छा विकल्प है। इस लेख में जानें 10 Unique Wall Decor Ideas for Home, जिनकी मदद से आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम और घर के दूसरे हिस्सों की खाली दीवारों को शानदार बना सकते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Unique Wall Decor Ideas for Home: अक्सर घर की खाली दीवारें देखने में साधारण और बोरिंग लगती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर को नया और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो खाली दीवारों को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने या घर में किसी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
इस लेख में जानें यूनिक वॉल डेकोर आइडियाज के तहत 10 यूनिक और आसान तरीके, जिनकी मदद से आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग एरिया की खाली दीवारों को आकर्षक बना सकते हैं।
1. फोटो फ्रेम से सजाएं खाली दीवार
घर की खाली दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए फोटो फ्रेम एक बेहतरीन विकल्प है। आप परिवार की तस्वीरें, यादगार पलों की फोटो या खूबसूरत आर्टवर्क वाले फ्रेम लगा सकते हैं। अलग-अलग आकार के फ्रेम को एक साथ लगाकर गैलरी वॉल तैयार कर सकते हैं।
विज्ञापन
2. डेकोरेटिव वॉल मिरर लगाएं
वॉल मिरर घर की सजावट को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं। आप गोल्डन, राउंड, स्क्वायर या फ्लोरल डिजाइन वाले मिरर चुन सकते हैं। इन्हें लिविंग रूम या एंट्रेंस की खाली दीवार पर लगाने से जगह ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है।
3. वॉलपेपर से बदलें दीवार का लुक
अगर आप बिना पेंट करवाए दीवारों को नया लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत वॉलपेपर लगा सकते हैं। बाजार में फ्लोरल, ज्योमेट्रिक, 3D और टेक्सचर डिजाइन वाले कई विकल्प मिलते हैं। आप अपने कमरे के फर्नीचर और रंगों के हिसाब से वॉलपेपर चुन सकते हैं।
4. मैक्रेम वॉल हैंगिंग लगाएं
मैक्रेम वॉल हैंगिंग आजकल होम डेकोरेशन में काफी पसंद की जा रही है। यह धागों और रस्सियों से तैयार की जाती है। इसके डिजाइन काफी यूनिक होते हैं। आप इसे बेडरूम या लिविंग रूम की खाली दीवार पर लगाकर घर को बोहो और एलिगेंट लुक दे सकते हैं।
5. वुडन वॉल शेल्फ लगाएं
खाली दीवारों को सजाने के साथ-साथ उपयोगी बनाने के लिए वुडन वॉल शेल्फ अच्छा विकल्प है। इस पर आप छोटे पौधे, किताबें, फोटो फ्रेम, शोपीस और सजावटी सामान रख सकते हैं। अलग-अलग डिजाइन की शेल्फ दीवारों को मॉडर्न लुक देती हैं।
6. आर्टिफिशियल फ्लावर से करें सजावट
अगर आपको फूलों से सजावट पसंद है, तो आर्टिफिशियल फ्लावर वॉल डेकोर ट्राई कर सकते हैं। आप रंग-बिरंगे फूलों की माला या फ्लोरल वॉल पीस लगा सकते हैं। इससे घर की खाली दीवारों पर खूबसूरत और फ्रेश लुक आता है।
7. वॉल लाइट और LED से सजाएं दीवार
दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए डेकोरेटिव वॉल लाइट और LED स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फोटो फ्रेम के आसपास या वॉल शेल्फ के नीचे हल्की रोशनी वाली लाइट लगा सकते हैं। इससे शाम के समय घर का माहौल बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।
8. वॉल क्लॉक से दें स्टाइलिश लुक
दीवार पर घड़ी लगाना सजावट का पुराना लेकिन शानदार तरीका है। आप बड़ी साइज की मॉडर्न वॉल क्लॉक, वुडन क्लॉक या मेटल डिजाइन वाली घड़ी चुन सकते हैं। इसे लिविंग रूम की खाली दीवार पर लगाने से दीवार आकर्षक दिखती है।
9. मेटल वॉल आर्ट लगाएं
अगर आप घर को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो मेटल वॉल आर्ट अच्छा विकल्प है। बाजार में पत्तियों, फूलों, पेड़ों और ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले मेटल वॉल डेकोर मिलते हैं। इन्हें दीवार पर लगाने से घर की सजावट में नया अंदाज जुड़ जाता है।
10. DIY वॉल डेकोरेशन ट्राई करें
अगर आप कम बजट में दीवारों को सजाना चाहते हैं, तो DIY वॉल डेकोर बना सकते हैं। इसके लिए पुरानी बोतलें, लकड़ी के टुकड़े, रंगीन कागज, रस्सी और पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से तैयार की गई सजावट घर को अलग और पर्सनल टच देती है।
विज्ञापन
इस लेख में जानें यूनिक वॉल डेकोर आइडियाज के तहत 10 यूनिक और आसान तरीके, जिनकी मदद से आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम और डाइनिंग एरिया की खाली दीवारों को आकर्षक बना सकते हैं।
विज्ञापन
1. फोटो फ्रेम से सजाएं खाली दीवार
घर की खाली दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए फोटो फ्रेम एक बेहतरीन विकल्प है। आप परिवार की तस्वीरें, यादगार पलों की फोटो या खूबसूरत आर्टवर्क वाले फ्रेम लगा सकते हैं। अलग-अलग आकार के फ्रेम को एक साथ लगाकर गैलरी वॉल तैयार कर सकते हैं।
विज्ञापन
2. डेकोरेटिव वॉल मिरर लगाएं
वॉल मिरर घर की सजावट को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं। आप गोल्डन, राउंड, स्क्वायर या फ्लोरल डिजाइन वाले मिरर चुन सकते हैं। इन्हें लिविंग रूम या एंट्रेंस की खाली दीवार पर लगाने से जगह ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है।
3. वॉलपेपर से बदलें दीवार का लुक
अगर आप बिना पेंट करवाए दीवारों को नया लुक देना चाहते हैं, तो खूबसूरत वॉलपेपर लगा सकते हैं। बाजार में फ्लोरल, ज्योमेट्रिक, 3D और टेक्सचर डिजाइन वाले कई विकल्प मिलते हैं। आप अपने कमरे के फर्नीचर और रंगों के हिसाब से वॉलपेपर चुन सकते हैं।
4. मैक्रेम वॉल हैंगिंग लगाएं
मैक्रेम वॉल हैंगिंग आजकल होम डेकोरेशन में काफी पसंद की जा रही है। यह धागों और रस्सियों से तैयार की जाती है। इसके डिजाइन काफी यूनिक होते हैं। आप इसे बेडरूम या लिविंग रूम की खाली दीवार पर लगाकर घर को बोहो और एलिगेंट लुक दे सकते हैं।
5. वुडन वॉल शेल्फ लगाएं
खाली दीवारों को सजाने के साथ-साथ उपयोगी बनाने के लिए वुडन वॉल शेल्फ अच्छा विकल्प है। इस पर आप छोटे पौधे, किताबें, फोटो फ्रेम, शोपीस और सजावटी सामान रख सकते हैं। अलग-अलग डिजाइन की शेल्फ दीवारों को मॉडर्न लुक देती हैं।
6. आर्टिफिशियल फ्लावर से करें सजावट
अगर आपको फूलों से सजावट पसंद है, तो आर्टिफिशियल फ्लावर वॉल डेकोर ट्राई कर सकते हैं। आप रंग-बिरंगे फूलों की माला या फ्लोरल वॉल पीस लगा सकते हैं। इससे घर की खाली दीवारों पर खूबसूरत और फ्रेश लुक आता है।
7. वॉल लाइट और LED से सजाएं दीवार
दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए डेकोरेटिव वॉल लाइट और LED स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फोटो फ्रेम के आसपास या वॉल शेल्फ के नीचे हल्की रोशनी वाली लाइट लगा सकते हैं। इससे शाम के समय घर का माहौल बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।
8. वॉल क्लॉक से दें स्टाइलिश लुक
दीवार पर घड़ी लगाना सजावट का पुराना लेकिन शानदार तरीका है। आप बड़ी साइज की मॉडर्न वॉल क्लॉक, वुडन क्लॉक या मेटल डिजाइन वाली घड़ी चुन सकते हैं। इसे लिविंग रूम की खाली दीवार पर लगाने से दीवार आकर्षक दिखती है।
9. मेटल वॉल आर्ट लगाएं
अगर आप घर को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो मेटल वॉल आर्ट अच्छा विकल्प है। बाजार में पत्तियों, फूलों, पेड़ों और ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले मेटल वॉल डेकोर मिलते हैं। इन्हें दीवार पर लगाने से घर की सजावट में नया अंदाज जुड़ जाता है।
10. DIY वॉल डेकोरेशन ट्राई करें
अगर आप कम बजट में दीवारों को सजाना चाहते हैं, तो DIY वॉल डेकोर बना सकते हैं। इसके लिए पुरानी बोतलें, लकड़ी के टुकड़े, रंगीन कागज, रस्सी और पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी से तैयार की गई सजावट घर को अलग और पर्सनल टच देती है।