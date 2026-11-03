Diwali 2026: दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि, खुशहाली और धन-वैभव का आगमन होता है। यही वजह है कि लोग दिवाली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं।

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दिवाली पूजा के लिए घरों की साफ-सफाई, सजावट, रंगोली और दीप जलाने के साथ पूजा की थाली तैयार करना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार जल्दबाजी में लोग पूजा की जरूरी सामग्री रखना भूल जाते हैं, जिससे पूजा के दौरान परेशानी होती है। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले से ही पूजा की थाली तैयार कर लें।लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पूजा की थाली में कौन-कौन सी चीजें रखना शुभ माना जाता है? रोली, अक्षत, फूल, दीपक से लेकर सुपारी और पान तक, आइए जानते हैं दिवाली पूजा की पूरी सामग्री की लिस्ट और इनका धार्मिक महत्व।



दिवाली पूजा की थाली में रखें ये जरूरी सामग्री

दिवाली की पूजा के लिए थाली में नीचे बताई गई सामग्री रखना उपयोगी होता है।



1. रोली और कुमकुम

मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक लगाने के लिए रोली और कुमकुम रखें। इन्हें शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है।



2. अक्षत यानी साबुत चावल

पूजा की थाली में साबुत चावल यानी अक्षत जरूर रखें। धार्मिक परंपराओं में अक्षत का इस्तेमाल तिलक और पूजा-अर्चना में किया जाता है।



3. दीपक और घी

दिवाली दीपों का त्योहार है। इसलिए थाली में मिट्टी के दीपक, घी या तेल और रुई की बातियां रखें। पूजा के समय दीप प्रज्वलित करें।



4. फूल और माला

माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए ताजे फूल और फूलों की माला रखें। कमल का फूल मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय माना जाता है।



5. धूप और अगरबत्ती

पूजा के दौरान वातावरण को सुगंधित और भक्तिमय बनाने के लिए धूपबत्ती और अगरबत्ती रखें।



6. पान, सुपारी और लौंग

दिवाली पूजा में पान और सुपारी का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ लौंग और इलायची भी पूजा की थाली में रख सकते हैं।



7. मिठाई और बताशे

मां लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाने के लिए मिठाई, बताशे, खील और खिलौने वाली मिठाई रखें।



8. फल और नारियल

पूजा में मौसमी फल और नारियल रखना शुभ माना जाता है। इन्हें भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है।



9. कलावा और मौली

पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाल कलावा या मौली रखें।



10. गंगाजल और पूजा का जल

पूजा स्थल और सामग्री की शुद्धि के लिए गंगाजल और साफ जल रखें।





दिवाली पूजा की पूरी सामग्री की चेकलिस्ट



पूजा की थाली

माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा

रोली और कुमकुम

हल्दी और अक्षत

घी या तेल का दीपक

रुई और बातियां

धूप और अगरबत्ती

फूल और माला

पान और सुपारी

लौंग और इलायची

नारियल और फल

मिठाई और बताशे

खील और खिलौने

कलावा और मौली

गंगाजल

कपूर और घंटी

पंचामृत की सामग्री



दिवाली पूजा में इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली की पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को साफ चौकी पर स्थापित करें। पूजा की सामग्री पहले से व्यवस्थित कर लें, ताकि पूजा के बीच किसी चीज की कमी न हो। अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा करें।

