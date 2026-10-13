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Hindi News ›   Jobs ›   UPSSSC JE Recruitment 2026 1536 Vacancies for Mechanical and Electrical Posts Check Application Dates

यूपीएसएसएससी: यूपी में 1536 पदों पर भर्ती, मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मौका, जानें आवेदन की अंतिम तिथि

Tue, 13 Oct 2026 01:15 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:15 PM IST
सार

 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की तारीखें घोषित की हैं। मैकेनिकल के 1,156 और इलेक्ट्रिकल के 380 पदों पर भर्ती होगी। योग्य अभ्यर्थियों को पीईटी स्कोरकार्ड और संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा की जरूरत होगी। आवेदन शुल्क 25 रुपये है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी आधिकारिक विज्ञापन में पात्रता और अन्य शर्तें जरूर जांच लें।

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UPSSSC JE Recruitment 2026 1536 Vacancies for Mechanical and Electrical Posts Check Application Dates
UPSSSC JE Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2026 के तहत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी किया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मैकेनिकल से जुड़े पदों पर कुल 1,156 और इलेक्ट्रिकल कनिष्ठ अभियंता के 380 पद भरे जाएंगे। इस तरह दोनों भर्तियों को मिलाकर कुल 1,536 पद हैं। मैकेनिकल भर्ती का विज्ञापन संख्या 24-परीक्षा/2026 और इलेक्ट्रिकल भर्ती का विज्ञापन संख्या 25-परीक्षा/2026 है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपने पद, योग्यता और संबंधित विज्ञापन की शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए।
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यूपीएसएसएससी मैकेनिकल भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण

तारीख

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

3 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख

25 नवंबर 2026

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख

25 नवंबर 2026

आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख

2 दिसंबर 2026

मुख्य परीक्षा की तारीख

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार

परीक्षा शहर की जानकारी

परीक्षा से पहले

प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख

परीक्षा से पहले

किन पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती में कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल), तकनीकी सहायक, प्रशिक्षक, सहायक भंडारपाल, मैकेनिक और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं।

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यूपीएसएसएससी इलेक्ट्रिकल भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण

तारीख

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

6 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख

27 नवंबर 2026

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख

27 नवंबर 2026

आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख

4 दिसंबर 2026

मुख्य परीक्षा की तारीख

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार

परीक्षा शहर की जानकारी

परीक्षा से पहले

प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख

परीक्षा से पहले

इलेक्ट्रिकल भर्ती 2026: श्रेणीवार पदों का विवरण

श्रेणी

पदों की संख्या

अनारक्षित वर्ग (यूआर)

177

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

33

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

85

अनुसूचित जाति (एससी)

78

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

7

कुल पद

380
 

कौन कर सकता है आवेदन?

  • मैकेनिकल भर्ती में पद के अनुसार मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है।
  • कुछ पदों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक शर्तें भी दी गई हैं।
  • इलेक्ट्रिकल भर्ती के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जरूरी बताया गया है।
  • दोनों भर्तियों में आवेदन के लिए यूपीएसएसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी का स्कोरकार्ड भी आवश्यक है।
  • न्यूनतम आयु सीमा पद के अनुसार 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष बताई गई है।
  • आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
  • सही योग्यता और आयु की गणना के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित आधिकारिक विज्ञापन देखना चाहिए।

आवेदन शुल्क 

दोनों भर्तियों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 25 रुपये बताया गया है। भुगतान यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
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मैकेनिकल भर्ती 2026: श्रेणीवार पदों का विवरण

श्रेणी

पदों की संख्या

अनारक्षित (यूआर)

439

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

98

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

285

अनुसूचित जाति (एससी)

319

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

15

कुल पद

1,156

ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

  • आवेदन शुरू होने पर अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर संबंधित मुख्य परीक्षा का लिंक खोलें। 
  • इसके बाद आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा करें।
  •  फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारियों की जांच जरूर कर लें। 
  • अंतिम आवेदन की प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। ध्यान दें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भर्ती की आवेदन तिथियां अलग-अलग हैं।
  •  फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन संख्या 24-परीक्षा/2026 या 25-परीक्षा/2026 की पुष्टि कर लें। 
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