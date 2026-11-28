कब और कितने बजे होगी परीक्षा?

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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

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प्रवेश पत्र में कौन-सी जानकारी जांचें?

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

कहां से मिलेगी भर्ती से जुड़ी जानकारी?

जीएसएसएसबी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती की लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2026 को होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। गुजरात के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने से परेशानी हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें।उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं। इसके बाद भर्ती से जुड़े विज्ञापन या उम्मीदवार लॉगिन वाले भाग को खोलें। यहां विज्ञापन संख्या 419/202627 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद विज्ञापन संख्या, पुष्टि संख्या और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें। स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करके जानकारी जमा करें। इसके बाद आपका प्रवेश पत्र खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में ले जाने के लिए साफ प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है। उम्मीदवार अपना नाम, अनुक्रमांक और पंजीकरण या पुष्टि संख्या जरूर देखें। इसके अलावा भर्ती विज्ञापन संख्या, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय और केंद्र का पूरा पता भी जांच लें। प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर भी दिए होंगे। अगर इनमें से किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा से पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। समय रहते गलती की जानकारी देने से परीक्षा के दिन होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र का प्रिंट साथ लेकर जाना होगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के साथ एक वैध पहचान पत्र भी रखना जरूरी है, ताकि केंद्र पर उम्मीदवार की पहचान की जांच की जा सके। पहचान पत्र के रूप में कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे, इसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देश पढ़ें। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। प्रवेश पत्र पर लिखे नियमों का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें।जीएसएसएसबी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने, परीक्षा केंद्र का पता जानने और जरूरी निर्देश पढ़ने के लिए इसी वेबसाइट पर जाएं। भर्ती विज्ञापन संख्या 419/202627 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले वेबसाइट पर जारी सूचनाएं भी देखते रहना चाहिए। किसी तरह की परेशानी या जानकारी में गलती होने पर बोर्ड के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति भी अपने पास रख लें।