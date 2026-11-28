गुजरात में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी: सात दिसंबर को होगा पेपर; ऐसे करें डाउनलोड
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 03:17 PM IST
सार
गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल), श्रेणी-3 भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2026 को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी है।
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विस्तार
गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जीएसएसएसबी) ने असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल), श्रेणी-3 भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 419/202627 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।
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कब और कितने बजे होगी परीक्षा?जीएसएसएसबी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती की लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2026 को होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। गुजरात के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने से परेशानी हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं। इसके बाद भर्ती से जुड़े विज्ञापन या उम्मीदवार लॉगिन वाले भाग को खोलें। यहां विज्ञापन संख्या 419/202627 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद विज्ञापन संख्या, पुष्टि संख्या और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें। स्क्रीन पर दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करके जानकारी जमा करें। इसके बाद आपका प्रवेश पत्र खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में ले जाने के लिए साफ प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।
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