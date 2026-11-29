सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने ट्रेनी अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत एचआर, पीआर और लॉ विभाग में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी नेट और क्लैट पीजी के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com के करियर सेक्शन से करना होगा।

पद का नाम पदों की संख्या ट्रेनी ऑफिसर (एचआर) 25 ट्रेनी ऑफिसर (पीआर) 2 ट्रेनी ऑफिसर (लॉ) 14 तालिका के अनुसार कुल 41

ध्यान दें: शुरुआती जानकारी में कुल 44 पद बताए गए हैं, जबकि पदों के सामने दी गई संख्या का जोड़ 41 है। आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन में पदों की संख्या जरूर जांचें।

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कितनी मिलेगी सैलरी?

एनएचपीसी में चयनित उम्मीदवारों को ई-2 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए वेतनमान 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक तय किया गया है। कंपनी के मुताबिक, शुरुआती सालाना पैकेज करीब 16 से 17 लाख रुपये हो सकता है। वेतन के अलावा कर्मचारियों को कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल हैं। यानी इस भर्ती में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को वेतन के साथ नौकरी से जुड़ी दूसरी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, वास्तविक वेतन और सुविधाएं कंपनी के नियमों के अनुसार तय होंगी।

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कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 26 दिसंबर 2026 को 30 साल होनी चाहिए। एचआर पद के लिए मानव संसाधन या संबंधित विषय में दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है। साथ ही यूजीसी नेट जून 2026 के विषय कोड 55 का वैध अंक होना चाहिए। पीआर पद के लिए मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिग्री और नेट के विषय कोड 63 का अंक जरूरी है। वहीं, लॉ पद के लिए एलएलबी की डिग्री और क्लैट पीजी 2026 का अंक मांगा गया है। अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र आवेदन नहीं कर सकते।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

एनएचपीसी की इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों को यूजीसी नेट या क्लैट पीजी में मिले अंकों के आधार पर चुना जाएगा। पदों की संख्या के अधिकतम पांच गुना उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन में तीन चीजों को महत्व दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के अंकों को 75 प्रतिशत, ग्रुप डिस्कशन को 5 प्रतिशत और इंटरव्यू को 20 प्रतिशत महत्व मिलेगा। इस तरह अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन से पहले चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तें आधिकारिक विज्ञापन में पढ़ लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन करने वाले सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 708 रुपये शुल्क देना होगा। दी गई जानकारी के मुताबिक, अनुसूचित जाति, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। हालांकि, शुल्क से जुड़ी जानकारी में एक जगह 'AC' श्रेणी का उल्लेख है, इसलिए इसे बिना पुष्टि किसी दूसरी श्रेणी के रूप में न मानें। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क की जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन की आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2026 है। फॉर्म केवल एनएचपीसी की वेबसाइट nhpcindia.com के करियर सेक्शन से भरा जा सकता है।