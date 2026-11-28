दिल्ली में सरकारी नौकरी का मौका: सीएसआईआर में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती, कल से आवेदन शुरू; जानें प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:40 AM IST
सार
सीएसआईआर के दिल्ली स्थित जीनोम और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान में टेक्नीशियन के आठ स्थायी पदों पर भर्ती निकली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा।
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विस्तार
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सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के दिल्ली स्थित जीनोम और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल आठ स्थायी पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती का विज्ञापन संख्या 05/2026 है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित ट्रेड की शर्तें जरूर जांचनी चाहिए।
सीएसआईआर-आईजीआईबी की इस भर्ती में टेक्नीशियन-1 यानी ग्रुप-2 और ग्रेड-2 के कुल आठ स्थायी पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसका वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक है। इसके अलावा दूसरे भत्ते भी मिल सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 35,000 से 38,000 रुपये हो सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन तैनाती की जगह और लागू भत्तों के आधार पर अलग हो सकता है। उम्मीदवारों को वेतन से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए।
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सीएसआईआर-आईजीआईबी की इस भर्ती में टेक्नीशियन-1 यानी ग्रुप-2 और ग्रेड-2 के कुल आठ स्थायी पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसका वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक है। इसके अलावा दूसरे भत्ते भी मिल सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 35,000 से 38,000 रुपये हो सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन तैनाती की जगह और लागू भत्तों के आधार पर अलग हो सकता है। उम्मीदवारों को वेतन से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए।
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कौन कर सकता है आवेदन?इस भर्ती के लिए आम तौर पर उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है। विज्ञान या संबंधित विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंक मांगे जा सकते हैं। इसके साथ संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र अथवा प्रशिक्षण से जुड़ी योग्यता भी जरूरी हो सकती है। उम्मीदवार की उम्र सामान्य रूप से 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि अलग-अलग ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन से पहले पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ें।
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