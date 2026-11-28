विज्ञापन

कौन कर सकता है आवेदन?

विज्ञापन

विज्ञापन

कितनी होगी आवेदन फीस और कैसे होगा चयन?

आवेदन कैसे करें और कब तक मिलेगा मौका?

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के दिल्ली स्थित जीनोम और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल आठ स्थायी पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती का विज्ञापन संख्या 05/2026 है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित ट्रेड की शर्तें जरूर जांचनी चाहिए।सीएसआईआर-आईजीआईबी की इस भर्ती में टेक्नीशियन-1 यानी ग्रुप-2 और ग्रेड-2 के कुल आठ स्थायी पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसका वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक है। इसके अलावा दूसरे भत्ते भी मिल सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 35,000 से 38,000 रुपये हो सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन तैनाती की जगह और लागू भत्तों के आधार पर अलग हो सकता है। उम्मीदवारों को वेतन से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए।इस भर्ती के लिए आम तौर पर उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है। विज्ञान या संबंधित विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंक मांगे जा सकते हैं। इसके साथ संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाणपत्र अथवा प्रशिक्षण से जुड़ी योग्यता भी जरूरी हो सकती है। उम्मीदवार की उम्र सामान्य रूप से 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि अलग-अलग ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन से पहले पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ें।भर्ती की दी गई जानकारी के अनुसार, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये हो सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट मिल सकती है। हालांकि, सही शुल्क और छूट की जानकारी आधिकारिक सूचना से जांचनी होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद संबंधित काम का कौशल या ट्रेड परीक्षण होगा। सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और चिकित्सकीय परीक्षण भी किया जाएगा। अंतिम चयन तय नियमों के अनुसार होगा।उम्मीदवार सीएसआईआर-आईजीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले वेबसाइट के भर्ती या करियर वाले हिस्से में जाएं। इसके बाद विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत टेक्नीशियन भर्ती का नोटिस खोलें। इसमें अपने ट्रेड के अनुसार योग्यता और जरूरी निर्देश पढ़ें। फिर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भरें। मांगे गए प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज अपलोड करें। लागू आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन की रसीद सुरक्षित रख लें। आवेदन की प्रक्रिया 29 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगी और 20 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी।