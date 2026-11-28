आरपीएससी आरएएस परीक्षा 2026: कल जारी होगी परीक्षा शहर की पर्ची, 6 दिसंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 09:53 AM IST
सार
राजस्थान लोक सेवा आयोग 29 नवंबर 2026 को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा शहर पर्ची जारी करेगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर 60 मिनट पहले पहुंचना जरूरी होगा।
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विस्तार
राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) 29 नवंबर 2026 को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा शहर पर्ची जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा। परीक्षा शहर की पर्ची से उम्मीदवारों को पता चलेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दिया जाएगा।
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कब होगी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा?राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। यानी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। आयोग ने उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया है। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। साथ ही परीक्षा शहर की पर्ची जारी होने के बाद अपने आवंटित शहर की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि यात्रा की तैयारी समय रहते की जा सके।
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कैसे डाउनलोड करें परीक्षा शहर की पर्ची?अभ्यर्थी परीक्षा शहर की पर्ची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आरपीएससी आरएएस परीक्षा शहर पर्ची 2026 से जुड़े लिंक को खोलें। इसके बाद अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी जमा करते ही परीक्षा शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रख लें। उम्मीदवार चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पर्ची में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें और किसी गलती की स्थिति में आयोग की सूचना देखें।
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