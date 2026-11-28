कब होगी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा?

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कैसे डाउनलोड करें परीक्षा शहर की पर्ची?

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कब जारी होगा आरएएस का प्रवेश पत्र?

परीक्षा केंद्र पर कितनी देर पहले पहुंचना होगा?

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी। यानी उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। आयोग ने उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया है। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। साथ ही परीक्षा शहर की पर्ची जारी होने के बाद अपने आवंटित शहर की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि यात्रा की तैयारी समय रहते की जा सके।अभ्यर्थी परीक्षा शहर की पर्ची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आरपीएससी आरएएस परीक्षा शहर पर्ची 2026 से जुड़े लिंक को खोलें। इसके बाद अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें। जानकारी जमा करते ही परीक्षा शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित रख लें। उम्मीदवार चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पर्ची में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें और किसी गलती की स्थिति में आयोग की सूचना देखें।परीक्षा शहर की पर्ची और प्रवेश पत्र अलग-अलग दस्तावेज होते हैं। परीक्षा शहर की पर्ची से उम्मीदवारों को केवल यह जानकारी मिलती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी। वहीं, प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, उम्मीदवार का विवरण और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जाते हैं। आयोग की ओर से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 3 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र साथ ले जाना जरूरी होगा। इसलिए उम्मीदवार इसे समय रहते डाउनलोड कर लें।आयोग ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग के अनुसार, समय से पहुंचने पर सुरक्षा जांच और पहचान से जुड़ी प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी। इसलिए उम्मीदवार आखिरी समय की जल्दबाजी से बचें और अपने परीक्षा शहर के हिसाब से यात्रा की योजना पहले ही बना लें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र और जरूरी पहचान पत्र साथ रखना न भूलें। सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।