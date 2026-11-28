दिल्ली पुलिस सीएपीएफ परीक्षा: 26 नवंबर की पहली पाली का पेपर रद्द, अब 2 दिसंबर को होगी दोबारा परीक्षा
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 28 Nov 2026 10:40 AM IST
सार
कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2026 के पेपर-1 की 26 नवंबर को हुई पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी है। प्रश्नपत्र में सवाल दोहराए जाने के कारण यह फैसला लिया गया। प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा 2 दिसंबर को होगी। संशोधित परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 28 नवंबर से मिलेगी।
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विस्तार
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2026 को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। आयोग ने 26 नवंबर 2026 को पहली पाली में आयोजित पेपर-1 की परीक्षा रद्द कर दी है। इस पाली में शामिल हुए उम्मीदवारों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। आयोग के अनुसार, प्रश्नपत्र में कुछ सवाल दोहराए गए थे। इसी कारण परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 2 दिसंबर 2026, बुधवार को आयोजित की जाएगी।
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क्यों रद्द की गई पहली पाली की परीक्षा?आयोग ने अपने आधिकारिक नोटिस में बताया कि 26 नवंबर 2026 को आयोजित दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के पेपर-1 की पहली पाली के प्रश्नपत्र में सवाल दोहराए गए थे। यानी प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई थी। इस बात पर ध्यान देने के बाद आयोग ने इस पाली की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। यह फैसला केवल 26 नवंबर की पहली पाली में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा। अन्य पालियों में शामिल अभ्यर्थियों के लिए इस नोटिस में परीक्षा रद्द करने की कोई सूचना नहीं दी गई है।
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दोबारा परीक्षा कब और किसकी होगी?एसएससी ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की है। यह परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाएगी। आयोग ने साफ किया है कि 26 नवंबर को पहली पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही दोबारा परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने 26 नवंबर को किसी दूसरी पाली में परीक्षा दी थी, उन्हें इस सूचना के आधार पर दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी आगे के निर्देशों पर भी नजर रखनी चाहिए।
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