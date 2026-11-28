क्यों रद्द की गई पहली पाली की परीक्षा?

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दोबारा परीक्षा कब और किसकी होगी?

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नया परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र कैसे मिलेगा?

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

आयोग ने अपने आधिकारिक नोटिस में बताया कि 26 नवंबर 2026 को आयोजित दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के पेपर-1 की पहली पाली के प्रश्नपत्र में सवाल दोहराए गए थे। यानी प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई थी। इस बात पर ध्यान देने के बाद आयोग ने इस पाली की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। यह फैसला केवल 26 नवंबर की पहली पाली में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा। अन्य पालियों में शामिल अभ्यर्थियों के लिए इस नोटिस में परीक्षा रद्द करने की कोई सूचना नहीं दी गई है।एसएससी ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा की तारीख 2 दिसंबर 2026 तय की है। यह परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाएगी। आयोग ने साफ किया है कि 26 नवंबर को पहली पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही दोबारा परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने 26 नवंबर को किसी दूसरी पाली में परीक्षा दी थी, उन्हें इस सूचना के आधार पर दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी आगे के निर्देशों पर भी नजर रखनी चाहिए।आयोग ने बताया है कि दोबारा परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा केंद्र का विवरण और नया प्रवेश प्रमाणपत्र 28 नवंबर 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रभावित उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नया प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तारीख, केंद्र और दूसरी जरूरी जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने प्रवेश पत्र के बजाय संशोधित प्रवेश प्रमाणपत्र में दी गई जानकारी के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण की जांच पहले ही कर लें, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई परेशानी न हो।जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द हुई है, उन्हें सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। 28 नवंबर से संशोधित परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को अपना नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी है, ताकि परीक्षा से जुड़ा कोई नया निर्देश छूट न जाए। दोबारा परीक्षा 2 दिसंबर को होगी, इसलिए उम्मीदवारों को नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना बनानी चाहिए।