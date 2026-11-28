किन पदों का परिणाम जारी हुआ?

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कब हुई थी परीक्षा?

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किन क्षेत्रों की मेरिट लिस्ट उपलब्ध है?

परिणाम की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट पर भर्ती परिणाम या संबंधित पद की मेरिट लिस्ट का लिंक देखें।

इसके बाद अपने भर्ती क्षेत्र या कार्यालय का नाम चुनें।

लिंक खुलने पर परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी।

इसमें अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए पीडीएफ में उपलब्ध खोज सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आने के लिए परिणाम को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को किसी दूसरी वेबसाइट के बजाय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम देखने की सलाह दी जाती है।

भारतीय सेना की ओर से जारी अंतिम परिणाम में अग्निवीर के कई पद शामिल हैं। इनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी और ट्रेड्समैन के पद हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए महिला सैन्य पुलिस की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। इनके अलावा सिपाही फार्मा, हवलदार शिक्षा और जेसीओ धार्मिक शिक्षक के पदों का परिणाम भी देखा जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अपना नाम और अन्य जानकारी परिणाम की पीडीएफ में जांच सकते हैं।अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) का आयोजन 1 जून से 16 जून 2026 तक देशभर में किया गया था। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप परीक्षा के साथ दस्तावेजों की जांच भी शामिल थी। इन सभी चरणों के बाद अब सेना ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परिणाम में अपना नाम, रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती दिखने पर संबंधित भर्ती कार्यालय से संपर्क करें।सेना ने अलग-अलग भर्ती क्षेत्रों के लिए परिणाम पीडीएफ के रूप में जारी किया है। इसमें दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भर्ती कार्यालयों की सूची भी दी गई है। बिहार में मुजफ्फरपुर, कटिहार, गया और दानापुर जैसे भर्ती कार्यालय शामिल हैं। राजस्थान में अलवर, कोटा, झुंझुनूं, जयपुर और जोधपुर की सूची उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने क्षेत्र के भर्ती कार्यालय का नाम देखकर संबंधित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।