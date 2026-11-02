नौकरी: यूजीसी में हिंदी अनुवादक और सिस्टम अधिकारी की भर्ती, 70 हजार तक मासिक वेतन, कौन भर सकता है फॉर्म?

किस पद पर कितना वेतन मिलेगा?

चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली स्थित यूजीसी कार्यालय में काम करना होगा। पदों के अनुसार हर महीने 30 हजार से 70 हजार रुपये तक वेतन दिया जाएगा। भर्ती में शामिल पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम कुल पद मासिक वेतन अधिकतम आयु डोमेन प्रोफेशनल 3 ₹60,000–₹70,000 45 वर्ष वरिष्ठ हिंदी अनुवादक 1 ₹50,000–₹70,000 58 वर्ष कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 1 ₹30,000–₹50,000 50 वर्ष सिस्टम अधिकारी (नेटवर्किंग) 1 ₹35,000–₹45,000 40 वर्ष कुल 6 — —

कितने समय के लिए होगी नौकरी?

ये सभी पद शुरुआत में एक साल के लिए दिए जाएंगे। उम्मीदवार के काम और व्यवहार की समीक्षा के बाद नौकरी को एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

शुरुआती नौकरी एक साल की होगी।

अच्छा काम करने पर एक साल का अतिरिक्त समय मिल सकता है।

कुल नौकरी दो साल से ज्यादा नहीं होगी।

यह स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है।

चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली में पूरे समय काम करना होगा।

डोमेन प्रोफेशनल के लिए योग्यता क्या है?

इस पद के लिए कुल 3 रिक्तियां हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र आवेदन की आखिरी तारीख तक 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।



शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

पीएचडी की डिग्री भी जरूरी है।

अनुभव: संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए। अधिक अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार को शिक्षा, उच्च शिक्षा, नीति, योजना, प्रबंधन या प्रशासन जैसे क्षेत्रों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर चलाने और लिखने-बोलने की अच्छी क्षमता भी जरूरी है।

वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए क्या योग्यता चाहिए?

इस पद के लिए एक रिक्ति है। उम्मीदवार की उम्र विज्ञापन जारी होने की तारीख तक 58 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।



शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।

स्नातक स्तर तक हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। या स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मुख्य विषय रहे हों।

बीए के तीनों वर्षों में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए।

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र होना चाहिए।

अनुभव: केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों, सरकारी निगमों और अन्य सरकारी संस्थानों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कम से कम 5 साल का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा हिंदी यूनिकोड और अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। एमएस वर्ड और एक्सेल की जानकारी भी जरूरी है।

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए योग्यता

इस पद पर एक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। आवेदन करने वाले की उम्र विज्ञापन जारी होने की तारीख तक 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।



शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।

स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। या बीए के तीनों वर्षों में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय रहे हों।

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुवाद का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र होना चाहिए।

अनुभव: सरकारी कार्यालयों, सरकारी निगमों या स्वायत्त संस्थाओं में हिंदी और अंग्रेजी के बीच अनुवाद का कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार को हिंदी यूनिकोड और अंग्रेजी टाइपिंग के साथ एमएस ऑफिस की जानकारी भी होनी चाहिए।

सिस्टम अधिकारी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

सिस्टम अधिकारी (नेटवर्किंग) के लिए एक पद रखा गया है। उम्मीदवार की उम्र विज्ञापन जारी होने की तारीख तक 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।



शैक्षणिक योग्यता:

उम्मीदवार के पास इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए:

कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक।

कंप्यूटर साइंस में एमएससी।

कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमसीए।

अनुभव: नेटवर्किंग, लैन, वैन, नेटवर्क सुरक्षा, फायरवॉल, टीसीपी/आईपी और कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े काम में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सरकारी संस्थान में काम करने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।



काम की जिम्मेदारियां:

कार्यालय के नेटवर्क और फायरवॉल की देखरेख करना।

नेटवर्क की सुरक्षा से जुड़े नियम बनाना और उन पर नजर रखना।

सर्वर, वाई-फाई और नेटवर्क उपकरणों का प्रबंधन करना।

विंडोज सर्वर और नेटवर्क से जुड़े अन्य सिस्टम संभालना।

नेटवर्क में खराबी आने पर उसे ठीक करना और नियमित रखरखाव करना।

चयन कैसे होगा?

यूजीसी में इन पदों पर चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं बताई गई है। चयन समिति उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन करेगी। पदों के अनुसार चयन का तरीका अलग-अलग होगा।



डोमेन प्रोफेशनल और सिस्टम अधिकारी:

पहले आवेदन और दस्तावेजों की जांच होगी। चुने गए उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी।

वरिष्ठ और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक:

पहले हिंदी यूनिकोड टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग की गति कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

टाइपिंग टेस्ट यूजीसी मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा। इसकी तारीख बाद में बताई जाएगी।

कितना वेतन मिलेगा?

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने तय वेतन दिया जाएगा। अंतिम वेतन उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव के आधार पर तय होगा।

पद हर महीने वेतन डोमेन प्रोफेशनल ₹60,000–₹70,000 वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ₹50,000–₹70,000 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ₹30,000–₹50,000 सिस्टम अधिकारी ₹35,000–₹45,000

यूजीसी भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं: