यूपीएससी: सीडीएस-I 2026 का अंतिम परिणाम घोषित, लोहिताक्ष महाजन टॉपर, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन? देखें सूची

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2 नवंबर 2026 को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। लिखित परीक्षा और एसएसबी के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने पिछले सभी चरणों में भाग लिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।

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