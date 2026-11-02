यूपीएससी: सीडीएस-I 2026 का अंतिम परिणाम घोषित, लोहिताक्ष महाजन टॉपर, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन? देखें सूची
संघ लोक सेवा आयोग ने सीडीएसई (प्रथम) 2026 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। तीनों सैन्य अकादमियों के लिए कुल 243 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। लोहिताक्ष महाजन ने तीनों अकादमियों की मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया है। जानें टॉपर लिस्ट में और किस-किस का नाम शामिल है..
विस्तार
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2 नवंबर 2026 को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। लिखित परीक्षा और एसएसबी के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने पिछले सभी चरणों में भाग लिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।
इन तीन अकादमी में प्रवेश के लिए चयनित हुए अभ्यर्थी
चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुशंसित किया गया है:
- भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून: 162वां डीई पाठ्यक्रम
- भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला: कार्यकारी शाखा सामान्य सेवा/हाइड्रो पाठ्यक्रम
- वायु सेना अकादमी (AFA), हैदराबाद: 221वां प्री-फ्लाइंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
तीनों अकादमियों में कितने अभ्यर्थी सफल?
आयोग के अनुसार, तीनों अकादमियों के लिए अंतिम मेरिट सूची में कुल 243 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इनमें आईएमए के लिए 155, आईएनए के लिए 63 और एएफए के लिए 25 अभ्यर्थी शामिल हैं।
|अकादमी और पाठ्यक्रम
|लिखित परीक्षा में सफल
|अंतिम अनुशंसित अभ्यर्थी
|भारतीय सैन्य अकादमी (IMA)
|2,601
|155
|भारतीय नौसेना अकादमी (INA)
|770
|63
|वायु सेना अकादमी (AFA)
|640
|25
|कुल
|4,011
|243
आईएमए की शीर्ष 10 मेरिट सूची
देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 162वें डीई पाठ्यक्रम के लिए शीर्ष-10 स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी:
|मेरिट रैंक
|अनुक्रमांक
|अभ्यर्थी का नाम
|1
|0500513
|लोहिताक्ष महाजन
|2
|1402694
|लक्ष्य वर्मा
|3
|7900100
|शुभम परमार
|4
|0805121
|सुमित कुमार
|5
|2604187
|नमन सिंह
|6
|1000789
|आशुतोष कुमार
|7
|0805821
|शिवम बिष्ट
|8
|5901027
|आयुष राघव
|9
|3500571
|उदित
|10
|6900344
|हिमांशु शर्मा
आईएनए की शीर्ष 10 मेरिट सूची
भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला के कार्यकारी शाखा सामान्य सेवा/हाइड्रो पाठ्यक्रम के लिए शीर्ष-10 अभ्यर्थी:
|मेरिट रैंक
|अनुक्रमांक
|अभ्यर्थी का नाम
|1
|0500513
|लोहिताक्ष महाजन
|2
|2604187
|नमन सिंह
|3
|5901027
|आयुष राघव
|4
|3500571
|उदित
|5
|6300481
|आदित्य शर्मा
|6
|0800212
|सौरव सिंह सिग्रोहा
|7
|6300349
|आर्यन
|8
|2602234
|अभय प्रताप
|9
|6600832
|ध्रुव खत्री
|10
|0809903
|अंश शर्मा
एएफए की शीर्ष 10 मेरिट सूची
हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी के 221वें प्री-फ्लाइंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए शीर्ष-10 अभ्यर्थी:
|मेरिट रैंक
|अनुक्रमांक
|अभ्यर्थी का नाम
|1
|0500513
|लोहिताक्ष महाजन
|2
|6300481
|आदित्य शर्मा
|3
|7800330
|अश्वनी पवार
|4
|6300349
|आर्यन
|5
|3401258
|सौरव शर्मा
|6
|8700026
|यादव अभिनव सालिकराम
|7
|0809903
|अंश शर्मा
|8
|1102655
|शुभम नरवाल
|9
|0806570
|आर्यन मिश्रा
|10
|0900270
|जगत सिंह कलिता
अभ्यर्थियों के अंक कब जारी होंगे?
यूपीएससी ने बताया है कि सीडीएसई (I) 2026 के अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत अंक अभी जारी नहीं किए जाएंगे। अंक आयोग की वेबसाइट पर अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना परिणाम और संबंधित सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।