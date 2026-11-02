एसबीआई एससीओ 2026: प्रबंधकीय और विशेषज्ञ अधिकारी पदों पर भर्ती, 1.20 लाख तक वेतन, कौन कर सकता है आवेदन?

पदों का विवरण

पद वेतनमान श्रेणी रिक्तियां रिस्क स्पेशलिस्ट एमएमजीएस-II 3 चीफ मैनेजर (उत्पाद एवं शोध) एसएमजीएस-IV 1 मैनेजर (उत्पाद एवं शोध विश्लेषक) एमएमजीएस-III 6 कुल 10

कुल पदों में 7 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जाति और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। मैनेजर के छह पदों में पांच नियमित और एक बैकलॉग रिक्ति शामिल है।

पदवार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

1. रिस्क स्पेशलिस्ट (3 पद)

आयु सीमा: 25 से 35 वर्ष

25 से 35 वर्ष योग्यता: सीए, सीएफए, वित्त/आंकड़ा विश्लेषण/व्यावसायिक विश्लेषण में विशेषज्ञता के साथ एमबीए या पीजीडीएम अथवा समकक्ष डिग्री

सीए, सीएफए, वित्त/आंकड़ा विश्लेषण/व्यावसायिक विश्लेषण में विशेषज्ञता के साथ एमबीए या पीजीडीएम अथवा समकक्ष डिग्री अनुभव: संबंधित योग्यता के बाद कम से कम 2 वर्ष का जोखिम प्रबंधन, रेटिंग एजेंसी, ब्रोकरेज या जोखिम परामर्श का अनुभव

संबंधित योग्यता के बाद कम से कम 2 वर्ष का जोखिम प्रबंधन, रेटिंग एजेंसी, ब्रोकरेज या जोखिम परामर्श का अनुभव एफआरएम या पीआरएम प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता मिलेगी

पायथन, आर, एसपीएसएस, एसएएस और एमएस एक्सेल का ज्ञान जरूरी

2. चीफ मैनेजर (1 पद)

आयु सीमा: 30 से 40 वर्ष

30 से 40 वर्ष योग्यता: एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए या समकक्ष डिग्री, वित्त विशेषज्ञता को प्राथमिकता

एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए या समकक्ष डिग्री, वित्त विशेषज्ञता को प्राथमिकता अनुभव: विदेशी मुद्रा और रुपया बाजार में कम से कम 7 वर्ष

विदेशी मुद्रा और रुपया बाजार में कम से कम 7 वर्ष सीएफए, एफआरएम, सीए या सीएमए योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता

3. मैनेजर (6 पद)

आयु सीमा: 24 से 36 वर्ष

24 से 36 वर्ष योग्यता: एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए या समकक्ष डिग्री, वित्त विशेषज्ञता को प्राथमिकता

एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीए या समकक्ष डिग्री, वित्त विशेषज्ञता को प्राथमिकता अनुभव: शेयर, विदेशी मुद्रा या ऋण बाजार से जुड़े शोध में कम से कम 3 वर्ष

शेयर, विदेशी मुद्रा या ऋण बाजार से जुड़े शोध में कम से कम 3 वर्ष सीएफए, एफआरएम, सीए या सीएमए योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता

तीनों पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की विस्तृत शर्तें संबंधित भर्ती विज्ञापन में दी गई हैं।

आयु सीमा में छूट

श्रेणी छूट ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) 3 वर्ष एससी/एसटी 5 वर्ष दिव्यांग (सामान्य/ईडब्ल्यूएस) 10 वर्ष दिव्यांग (ओबीसी) 13 वर्ष दिव्यांग (एससी/एसटी) 15 वर्ष

ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2026 से साक्षात्कार की तारीख के बीच जारी होना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है।

कितना वेतन मिलेगा?

पद वेतनमान मुख्य प्रबंधक ₹1,02,300–₹1,20,940 प्रबंधक ₹85,920–₹1,05,280 जोखिम विशेषज्ञ ₹64,820–₹93,960

इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन योजना और अन्य बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक की परिवीक्षा अवधि 12 महीने है। जोखिम विशेषज्ञ के लिए यह बैंक की नीति के अनुसार होगी। प्रस्तावित तैनाती मुंबई में है, लेकिन बैंक आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी नियुक्ति या स्थानांतरण कर सकता है।

चयन प्रक्रिया क्या रहेगी?

चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं है। प्रक्रिया के दो चरण होंगे:

प्रारंभिक छंटनी: बैंक की समिति योग्यता, अनुभव और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों को चुनेगी। साक्षात्कार: यह 100 अंकों का होगा। अंतिम मेरिट सूची साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बनेगी।

समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। बैंक श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची भी बनाएगा, जो परिणाम जारी होने से एक वर्ष तक मान्य रहेगी या नया विज्ञापन जारी होने तक, जो पहले हो।



SBI SCO (Chief Manager) Notification - PDF



SBI SCO (Risk Specialist) Notification - PDF



आवेदन शुल्क कितना है?

श्रेणी शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ₹750 एससी, एसटी और दिव्यांग निशुल्क

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें?