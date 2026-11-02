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यूपी पीईटी 2026: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें हर पाली का पीडीएफ

Mon, 02 Nov 2026 07:04 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 07:04 PM IST
सार

यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने हर दिन और हर पाली की उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की है। उत्तर कुंजी की मदद से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित अंक जान सकते हैं।
 

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UPSSSC PET Answer Key 2026: Download PDF, Response Sheet and Calculate Marks
UPSSSC PET Answer Key 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। पीईटी 2026 की परीक्षा 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026 को दो पालियों में आयोजित की गई। आयोग ने हर दिन और हर पाली की उत्तर कुंजी अलग-अलग जारी की है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

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यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 के बारे में

विवरण जानकारी
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
परीक्षा का नाम प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026
विज्ञापन संख्या 01-Exam/2026
परीक्षा का उद्देश्य आगामी समूह 'ग' पदों के लिए पात्रता
परीक्षा की तारीखें 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026
पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक
उत्तर कुंजी की स्थिति जारी
आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in

 

पीईटी परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए और कितने अंक निर्धारित थे?

यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की थी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ओएमआर शीट पर आयोजित की गई। परीक्षा का पूरा प्रारूप इस प्रकार था:

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परीक्षा का विवरण निर्धारित संख्या
कुल प्रश्न 100
कुल अंक 100
परीक्षा की अवधि 120 मिनट
प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय (MCQ)

 

परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्कशक्ति, समसामयिक घटनाएं, सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या और तालिका विश्लेषण जैसे विषय शामिल थे।

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उत्तर कुंजी पीडीएफ में कौन-कौन सी जानकारियां?

पीईटी उत्तर कुंजी और अभ्यर्थी की प्रतिक्रिया पत्रक (Response Sheet) में परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। अभ्यर्थियों को इन विवरणों की जांच करनी चाहिए:

  • अभ्यर्थी का पूरा नाम
  • रोल नंबर और आवेदन संख्या
  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा की तारीख और पाली
  • प्रश्नपत्र पुस्तिका की श्रृंखला या सेट (A, B, C, D)
  • अभ्यर्थी की ओर से चुने गए विकल्प
  • सही उत्तर का विवरण

अभ्यर्थियों को अपने प्रश्नपत्र सेट और परीक्षा की पाली के अनुसार ही उत्तरों का मिलान करना चाहिए।

यूपी पीईटी 2026 की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का सीधा लिंक

परीक्षा तिथि पहली पाली दूसरी पाली
25 अक्तूबर 2026 डाउनलोड पीडीएफ... डाउनलोड पीडीएफ...
30 अक्तूबर 2026 डाउनलोड पीडीएफ... डाउनलोड पीडीएफ...
1 नवंबर 2026     डाउनलोड पीडीएफ... डाउनलोड पीडीएफ...

 

पीईटी 2026 में अंकों की गणना कैसे करें?

अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सही, गलत और छोड़े गए प्रश्नों के आधार पर अंक जोड़ने होंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे।

 

उत्तर का प्रकार अंक
सही उत्तर +1 अंक
गलत उत्तर -0.25 अंक
बिना उत्तर वाला प्रश्न 0 अंक

 

अंक गणना का सूत्र:
संभावित अंक = सही उत्तरों की संख्या − (गलत उत्तरों की संख्या × 0.25)

इस तरह अभ्यर्थी अपने सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर संभावित अंक निकाल सकते हैं। यह केवल अनुमान होगा। अंतिम अंक आयोग की आधिकारिक उत्तर कुंजी और परिणाम के आधार पर तय होंगे।

आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर कुंजी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

आयोग की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उसे डाउनलोड कर सकेंगे:

  1. यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in खोलें।
  2. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पीईटी उत्तर कुंजी से संबंधित लिंक खोजें।
  3. वर्ष 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी की अधिसूचना पर क्लिक करें।
  4. मांगी गई जानकारी, जैसे पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि दर्ज करें।
  5. सुरक्षा कोड यानी कैप्चा भरें।
  6. अपनी उत्तर कुंजी और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पत्रक खोलें।
  7. परीक्षा की तारीख और पाली के अनुसार सही उत्तर कुंजी चुनें।
  8. पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
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