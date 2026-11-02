बीसीईसीईबी: बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों पर भर्ती, 23 नवंबर तक करें आवेदन, कौन है पात्र?

बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के तीन साल के कार्यकाल वाले पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर नियुक्तियां बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 23 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं?

बीसीईसीईबी ने आवेदन और शुल्क भुगतान के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है।

कार्यक्रम महत्वपूर्ण तारीख ऑनलाइन पंजीकरण शुरू 2 नवंबर 2026 ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026, रात 10 बजे तक शुल्क भुगतान और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे तक आवेदन में सुधार की तारीख 24 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे तक दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग का कार्यक्रम बाद में घोषित होगा

अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। निर्धारित समय के बाद जमा किए गए आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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कितने पदों पर होगी भर्ती और क्या है आरक्षण व्यवस्था?

यह भर्ती सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के तीन साल के कार्यकाल वाले पदों के लिए है। हालांकि, आधिकारिक अधिसूचना में कुल रिक्तियों की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में करीब 500+ रिक्तियां भरी जाने का दावा किया गया है। भर्ती में कुल पदों को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

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बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग: 40 प्रतिशत। इस हिस्से में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत डॉक्टरों को अवसर मिलेगा।

40 प्रतिशत। इस हिस्से में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत डॉक्टरों को अवसर मिलेगा। बिहार के संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री: 40 प्रतिशत। इस हिस्से में बिहार के मान्यता प्राप्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों से रेजिडेंसी योजना के तहत पीजी डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर शामिल होंगे।

40 प्रतिशत। इस हिस्से में बिहार के मान्यता प्राप्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों से रेजिडेंसी योजना के तहत पीजी डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर शामिल होंगे। खुला और राज्य के बाहर का कोटा: 20 प्रतिशत। इसमें बिहार के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से रेजिडेंसी योजना के तहत पीजी डिग्री प्राप्त करने वाले पात्र डॉक्टर शामिल होंगे।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

भर्ती में मेडिकल और गैर-मेडिकल, दोनों तरह के विषयों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। मेडिकल संकाय के पदों के लिए:

संबंधित विषय में एमडी (MD), एमएस (MS), डीएनबी (DNB) या डीएनबी सुपर स्पेशियलिटी की स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

योग्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस (फैकल्टी की योग्यता) विनियम, 2025 के अनुरूप होनी चाहिए।

उम्मीदवार के पास भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से जारी वैध मेडिकल पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

एमसीआई या एनएमसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने वाली डिग्री के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे।

पीजी डिप्लोमा धारकों के लिए प्रावधान:

यदि किसी विशेष विषय में पर्याप्त संख्या में पीजी डिग्री धारक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित विषय में पीजी डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। मेरिट गणना में पीजी डिप्लोमा धारकों को 10 अंक दिए जाएंगे। हालांकि, अंतिम मेरिट सूची में उन्हें पीजी डिग्री धारकों से नीचे स्थान मिलेगा।

गैर-मेडिकल संकाय के पदों के लिए:

एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे बुनियादी विज्ञान विषयों में गैर-मेडिकल संकाय के पदों के लिए संबंधित विषय में एमएससी के साथ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है।

आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके लिए बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के 7 जनवरी 2016 के संकल्प संख्या 294 का उल्लेख किया गया है।

अभ्यर्थी की श्रेणी अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष अनारक्षित महिला 40 वर्ष पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) 40 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) 42 वर्ष दिव्यांग अभ्यर्थी संबंधित श्रेणी की सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य श्रेणी के अनुसार 5 वर्ष की छूट

ध्यान रखें कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आयु छूट का पात्र है, तो वह केवल एक ही प्रावधान के तहत छूट का लाभ ले सकता है।

चयन कैसे होगा, क्या लिखित परीक्षा भी देनी होगी?

इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लिखित प्रवेश परीक्षा का प्रावधान नहीं है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अंकों, स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा और संबंधित अनुभव के आधार पर तैयार मेरिट पैनल से किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय मुख्य रूप से इन बातों पर विचार किया जाएगा:

एमबीबीएस में शैक्षणिक प्रदर्शन।

स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता।

विशेष शोध और शिक्षण अनुभव।

बिहार सरकार के आरक्षण नियम।

पीजी डिप्लोमा धारकों को मेरिट गणना में 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें संबंधित विषय की मेरिट सूची में पीजी डिग्री धारकों के बाद रखा जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और काउंसलिंग होगी। इनका कार्यक्रम बाद में बीसीईसीईबी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यदि किसी डॉक्टर के पास एक से अधिक विषयों में पीजी डिग्री है और वह अलग-अलग विभागों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक विभाग के लिए अलग आवेदन करना होगा। चयन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया विभाग आवंटन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों का वेतन उनकी नियुक्ति की श्रेणी के अनुसार निर्धारित होगा।

सीधे भर्ती होने वाले मेडिकल शिक्षकों के लिए: सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर को वेतन स्तर-09 (Pay Level-09) में रखा जाएगा।

सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए: बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे डॉक्टर, जो चयनित होते हैं, अपना मौजूदा वेतन प्राप्त करते रहेंगे। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) और सरकार की ओर से स्वीकार्य अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

अधिसूचना में वेतन स्तर-09 का उल्लेख है, लेकिन इस सामग्री में उसका सटीक शुरुआती वेतन नहीं दिया गया है।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

इस भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को समान काउंसलिंग शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क ₹2,250 निर्धारित है। यह शुल्क अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (DQ) सभी उम्मीदवारों के लिए समान है।



शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। बैंक की ओर से लगने वाला अतिरिक्त लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को देना होगा।



एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी दूसरे आवेदन में स्थानांतरित किया जा सकेगा। यदि खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन बीसीईसीईबी पोर्टल पर भुगतान सफल नहीं दिखता है, तो आवेदन की अंतिम तारीख से पहले दोबारा शुल्क जमा करना होगा। असफल भुगतान की राशि भुगतान गेटवे की ओर से बाद में वापस की जाएगी।

सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थियों को बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है: