कितने पदों पर होगी भर्ती?

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कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म?

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 254 पदों को भरा जाएगा। इनमें प्रधानाचार्य के 4, उप प्रधानाचार्य का 1, स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) के 27 और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 102 पद शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालयाध्यक्ष के 13, प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) के 89, संगीत शिक्षक के 10 और बालवाटिका शिक्षक के 8 पद रखे गए हैं। सबसे ज्यादा पद टीजीटी के लिए हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ये पदों की संख्या अनुमानित है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जरूरत के हिसाब से रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एईईएस के भर्ती पोर्टल aees.onlineregistrationforms.com पर जाएं। वहां भर्ती सूचना संख्या 01/2026 के आवेदन लिंक को खोलें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण पूरा होने पर लॉगइन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। इसके बाद निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जहां आवेदन शुल्क लागू हो, वहां ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह जांच लें। इसके बाद आवेदन जमा करके पुष्टि पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।एईईएस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद पद के अनुसार कौशल परीक्षा या साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी केवल आवेदन करने से नौकरी पक्की नहीं होगी। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल होना होगा। परीक्षा की तारीख, प्रवेश पत्र जारी होने का समय और अन्य जरूरी जानकारियां भर्ती पोर्टल पर जारी की जाएंगी। उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लॉगइन के जरिए डाउनलोड करना होगा। इसलिए आवेदन करने के बाद पोर्टल पर आने वाले नए अपडेट पर नजर बनाए रखें।उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए आज रात 11:59 बजे तक का समय है। आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से तकनीकी परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर लें। फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी सही दर्ज करें। फोटो और हस्ताक्षर भी बताए गए प्रारूप के अनुसार अपलोड करें। आवेदन जमा होने के बाद उसका पुष्टि पेज जरूर डाउनलोड करें। भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, परीक्षा कार्यक्रम और प्रवेश पत्र की जानकारी के लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल देखते रहें।