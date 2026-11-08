सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: नवंबर-दिसंबर में 8,900 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक करें आवेदन

रेलवे में कितने पद खाली हैं?

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर मौका है?

विज्ञापन

विज्ञापन

ओएनजीसी में कितनी सीटें हैं?

बैंक और बीईएल में क्या मौका है?

दिल्ली में कहां निकली भर्ती?

सभी भर्तियों की आखिरी तारीख यहां देखें

भर्ती का नाम पदों की संख्या आवेदन की आखिरी तारीख RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट 1,688 13 नवंबर 2026 RRB स्टेशन मास्टर 1,265 25 नवंबर 2026 सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट 130 25 नवंबर 2026 कैबिनेट सचिवालय DFO 250 25 नवंबर 2026 ONGC अप्रेंटिस 3,047 20 नवंबर 2026 NICL अप्रेंटिस 200 18 नवंबर 2026 इंडियन बैंक अप्रेंटिस 1,500 25 नवंबर 2026 BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर 350 18 नवंबर 2026 DTU असिस्टेंट प्रोफेसर 219 7 दिसंबर 2026 RITES अप्रेंटिस 281 25 नवंबर 2026

आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 1,688 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें क्लर्क और दूसरे गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 है। वहीं, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आवेदन 25 नवंबर तक किया जा सकता है। दोनों भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को रेलवे के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा।भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (DFO) के 250 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित नोटिफिकेशन में योग्यता और दूसरी शर्तें जरूर देखनी चाहिए।तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती निकाली है। अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण पाने के इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। दोनों संस्थानों में अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को काम सीखने और संबंधित क्षेत्र में अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। आवेदन से पहले पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 25 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती की जा रही है। बीईएल के इन पदों के लिए बीई या बीटेक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी जानकारी पढ़ लें।दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में असिस्टेंट प्रोफेसर के 219 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उच्च शिक्षा और पढ़ाने के क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2026 है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी राइट्स लिमिटेड (RITES) में अप्रेंटिस के 281 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा।उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार न करें। खासकर RRB NTPC और NICL जैसी भर्तियों की अंतिम तारीख 13 से 18 नवंबर के बीच है। फॉर्म भरने से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। अपनी शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा की जांच करें। जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर जैसे जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। सभी दस्तावेज तय आकार और फॉर्मेट में अपलोड करें, ताकि आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो।सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे और बैंक से जुड़ी कई परीक्षाओं में रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी या हिंदी भाषा से सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार संबंधित भर्ती का सिलेबस देखकर अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। इससे परीक्षा के सवालों को समझने और तय समय में हल करने का अभ्यास होगा। हर भर्ती का परीक्षा पैटर्न अलग हो सकता है, इसलिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें।