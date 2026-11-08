सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: नवंबर-दिसंबर में 8,900 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक करें आवेदन
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 05:57 PM IST
सार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर 2026 में कई बड़े मौके हैं। रेलवे, सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट सचिवालय, ओएनजीसी, इंडियन बैंक और बीईएल समेत कई संस्थानों में करीब 8,900 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग उम्मीदवारों तक के लिए अवसर हैं। जानें किस भर्ती में कितने पद हैं और आवेदन की आखिरी तारीख क्या है।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर 2026 का महीना कई मौके लेकर आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट सचिवालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), इंडियन बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) समेत कई सरकारी संस्थानों ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इन भर्तियों के जरिए करीब 8,900 पदों को भरा जाना है। इनमें 12वीं पास, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ज्यादातर भर्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं।
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रेलवे में कितने पद खाली हैं?रेलवे भर्ती बोर्ड ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 1,688 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें क्लर्क और दूसरे गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 है। वहीं, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आवेदन 25 नवंबर तक किया जा सकता है। दोनों भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को रेलवे के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर मौका है?भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के 130 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (DFO) के 250 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित नोटिफिकेशन में योग्यता और दूसरी शर्तें जरूर देखनी चाहिए।
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ओएनजीसी में कितनी सीटें हैं?तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती निकाली है। अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण पाने के इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। दोनों संस्थानों में अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को काम सीखने और संबंधित क्षेत्र में अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। आवेदन से पहले पात्रता की जानकारी जरूर जांच लें।
बैंक और बीईएल में क्या मौका है?बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 25 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती की जा रही है। बीईएल के इन पदों के लिए बीई या बीटेक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी जानकारी पढ़ लें।
दिल्ली में कहां निकली भर्ती?दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) में असिस्टेंट प्रोफेसर के 219 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उच्च शिक्षा और पढ़ाने के क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 दिसंबर 2026 है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी राइट्स लिमिटेड (RITES) में अप्रेंटिस के 281 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए उम्मीदवार 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
सभी भर्तियों की आखिरी तारीख यहां देखें
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भर्ती का नाम
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पदों की संख्या
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आवेदन की आखिरी तारीख
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RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट
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1,688
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13 नवंबर 2026
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RRB स्टेशन मास्टर
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1,265
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25 नवंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट अटेंडेंट
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130
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25 नवंबर 2026
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कैबिनेट सचिवालय DFO
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250
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25 नवंबर 2026
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ONGC अप्रेंटिस
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3,047
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20 नवंबर 2026
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NICL अप्रेंटिस
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200
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18 नवंबर 2026
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इंडियन बैंक अप्रेंटिस
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1,500
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25 नवंबर 2026
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BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर
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350
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18 नवंबर 2026
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DTU असिस्टेंट प्रोफेसर
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219
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7 दिसंबर 2026
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RITES अप्रेंटिस
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281
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25 नवंबर 2026