एसबीआई क्लर्क रिजल्ट: कब आएगा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम? किस वेबसाइट पर करें चेक, समझें सभी स्टेप्स

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता एवं बिक्री) भर्ती 2026-27 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की तारीख को लेकर अभ्यर्थियों में इंतजार है। हालांकि, 14 नवंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा नहीं दिखाई गई है। इसलिए परिणाम किस तारीख को जारी होगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कैसे चेक करें?

बैंक की भर्ती अधिसूचना में प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 और मुख्य परीक्षा नवंबर 2026 में संभावित रूप से आयोजित करने की जानकारी दी गई थी। लेकिन परिणाम जारी करने की कोई निश्चित तारीख अधिसूचित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परिणाम की तारीख को लेकर किसी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें।

परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे बताए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकेंगे।

सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर करियर वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद भर्ती परिणाम वाले विभाग में जाएं। जूनियर एसोसिएट भर्ती 2026-27 से संबंधित लिंक खोजें। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम वाले विकल्प पर क्लिक करें। यदि अंकपत्र देखने के लिए लॉगिन मांगा जाता है, तो पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें। परिणाम और अंकपत्र स्क्रीन पर दिखाई देने के बाद उसे डाउनलोड कर लें। भविष्य के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।

एसबीआई क्लर्क के अंकपत्र में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

प्रारंभिक परीक्षा का अंकपत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों को उसमें अपने प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से ये विवरण हो सकते हैं:

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अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक

पंजीकरण संख्या

परीक्षा का नाम

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

कुल प्राप्त अंक

परीक्षा में योग्यता की स्थिति

संबंधित राज्य और श्रेणी के लिए कटऑफ अंक

अभ्यर्थियों को अंकपत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी चाहिए।

एसबीआई क्लर्क भर्ती में कितने पदों पर होगी नियुक्ति?

एसबीआई की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार, जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता एवं बिक्री) के कुल 7,680 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2026-27/17 के तहत निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

मुख्य परीक्षा कब होगी?

एसबीआई की आधिकारिक अधिसूचना में मुख्य परीक्षा नवंबर 2026 में संभावित रूप से आयोजित करने की जानकारी दी गई है। हालांकि, 26 नवंबर 2026 की तारीख की पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना से नहीं होती है। इसलिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की निश्चित तारीख के लिए बैंक की ओर से जारी नई सूचना का इंतजार करना चाहिए।



प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। चयन प्रक्रिया से जुड़ी नई जानकारी के लिए एसबीआई के आधिकारिक करियर पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें।