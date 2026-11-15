बैंकिंग में करियर बनाना है?: इन पांच भर्तियों में आवेदन का मौका, अभी भर दें फॉर्म, जानें पात्रता और वैकेंसी

एसबीआई ने मैनेजर (सिक्योरिटी) और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) के 60 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ सेना में मेजर या समकक्ष रैंक पर 10 साल की कमीशन सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में डिप्टी कमांडेंट के रूप में 10 साल का अनुभव मैनेजर पद के लिए चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए कैप्टन या समकक्ष रैंक पर पांच साल की सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पांच साल का अनुभव जरूरी है। वेतनमान क्रमशः 85,920–1,05,820 रुपये और 64,820–93,960 रुपये है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें....



प्रमुख जानकारी विवरण कुल पद 60 आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 आयु सीमा 25 से 40 वर्ष योग्यता स्नातक और निर्धारित सैन्य/अर्धसैनिक अनुभव चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू