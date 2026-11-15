बैंकिंग में करियर बनाना है?: इन पांच भर्तियों में आवेदन का मौका, अभी भर दें फॉर्म, जानें पात्रता और वैकेंसी

बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर और दिसंबर 2026 में कई अवसर हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और इंडिया एक्जिम बैंक ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें जोखिम विशेषज्ञ, सुरक्षा अधिकारी, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, अप्रेंटिस और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे पद शामिल हैं। कुछ भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं, जबकि एक भर्ती के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे।
2 of 6
एसबीआई एससीओ भर्ती 2026
- फोटो : AI Generated
1. SBI Risk Specialist: एसबीआई में रिस्क स्पेशलिस्ट की भर्ती
भारतीय स्टेट बैंक में रिस्क स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार की आयु 31 अक्तूबर 2026 को 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए सीए, सीएफए या फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स अथवा बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए/पीजीडीएम जैसी योग्यता और कम से कम दो वर्ष का संबंधित अनुभव जरूरी है। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू से होगा। वेतनमान 64,820 से 93,960 रुपये है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें....
3 of 6
SBI SO Recruitment 2026
- फोटो : AI Generated
2. SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2026: एसबीआई एससीओ भर्ती
एसबीआई ने मैनेजर (सिक्योरिटी) और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) के 60 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ सेना में मेजर या समकक्ष रैंक पर 10 साल की कमीशन सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में डिप्टी कमांडेंट के रूप में 10 साल का अनुभव मैनेजर पद के लिए चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए कैप्टन या समकक्ष रैंक पर पांच साल की सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पांच साल का अनुभव जरूरी है। वेतनमान क्रमशः 85,920–1,05,820 रुपये और 64,820–93,960 रुपये है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें....
|प्रमुख जानकारी
|विवरण
|कुल पद
|60
|आवेदन की अंतिम तारीख
|25 नवंबर 2026
|आयु सीमा
|25 से 40 वर्ष
|योग्यता
|स्नातक और निर्धारित सैन्य/अर्धसैनिक अनुभव
|चयन प्रक्रिया
|लिखित परीक्षा और इंटरव्यू
4 of 6
Banking Jobs
- फोटो : Amar ujala
3. BOB Wealth Management: बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती
बैंक ऑफ बड़ौदा के वेल्थ मैनेजमेंट विभाग में 837 पदों पर संविदा आधारित भर्ती निकली है। इनमें ग्रुप हेड, टेरिटरी हेड, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 है। पद के अनुसार आयु सीमा, स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता और संबंधित क्षेत्र में कार्य-अनुभव अलग-अलग निर्धारित हैं। यह भर्ती अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है। पारिश्रमिक पद, अनुभव और बैंक की शर्तों के अनुसार तय होगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
|प्रमुख जानकारी
|विवरण
|कुल पद
|837
|आवेदन की अंतिम तारीख
|24 नवंबर 2026
|भर्ती का प्रकार
|संविदा आधारित
|योग्यता
|पद के अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर और अनुभव
|आयु सीमा
|पद के अनुसार अलग
|वेतन
|अनुभव और पद के अनुसार तय
5 of 6
सरकारी नौकरी
- फोटो : AI Generated
4. Indian Bank Recruitment 2026: इंडियन बैंक में 1,500 पदों पर भर्ती
इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1,500 प्रशिक्षण पदों पर आवेदन 25 नवंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का स्नातक होना और 1 नवंबर 2026 को आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होना जरूरी है। प्रशिक्षण अवधि 12 महीने है। शहरी और मेट्रो शाखाओं में 15,000 रुपये तथा ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...
|प्रमुख जानकारी
|अप्रेंटिस भर्ती
|कुल पद
|1,500
|अंतिम तारीख
|25 नवंबर 2026
|योग्यता
|किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
|आयु सीमा
|20 से 28 वर्ष
|प्रशिक्षण अवधि
|12 महीने
|मासिक स्टाइपेंड
|12,300 से 15,000 रुपये