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बैंकिंग में करियर बनाना है?: इन पांच भर्तियों में आवेदन का मौका, अभी भर दें फॉर्म, जानें पात्रता और वैकेंसी

Sun, 15 Nov 2026 01:39 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sun, 15 Nov 2026 01:39 PM IST
सार

  • बैंकिंग क्षेत्र में 2,500 से अधिक पदों पर आवेदन का मौका है।
  • एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और एक्जिम बैंक में भर्ती चल रही है।
  • कुल पांच भर्तियों में आवेदन का मौका है।

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Banking Jobs 2026: 5 Recruitment Opportunities in SBI, Bank of Baroda, Indian Bank and EXIM Bank
banking jobs - फोटो : AI Generated

बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर और दिसंबर 2026 में कई अवसर हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और इंडिया एक्जिम बैंक ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें जोखिम विशेषज्ञ, सुरक्षा अधिकारी, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, अप्रेंटिस और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे पद शामिल हैं। कुछ भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं, जबकि एक भर्ती के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे।

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Banking Jobs 2026: 5 Recruitment Opportunities in SBI, Bank of Baroda, Indian Bank and EXIM Bank
एसबीआई एससीओ भर्ती 2026 - फोटो : AI Generated

1. SBI Risk Specialist: एसबीआई में रिस्क स्पेशलिस्ट की भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में रिस्क स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार की आयु 31 अक्तूबर 2026 को 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए सीए, सीएफए या फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स अथवा बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए/पीजीडीएम जैसी योग्यता और कम से कम दो वर्ष का संबंधित अनुभव जरूरी है। चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू से होगा। वेतनमान 64,820 से 93,960 रुपये है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें....
Banking Jobs 2026: 5 Recruitment Opportunities in SBI, Bank of Baroda, Indian Bank and EXIM Bank
SBI SO Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

2. SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2026: एसबीआई एससीओ भर्ती

एसबीआई ने मैनेजर (सिक्योरिटी) और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) के 60 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ सेना में मेजर या समकक्ष रैंक पर 10 साल की कमीशन सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में डिप्टी कमांडेंट के रूप में 10 साल का अनुभव मैनेजर पद के लिए चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए कैप्टन या समकक्ष रैंक पर पांच साल की सेवा अथवा अर्धसैनिक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पांच साल का अनुभव जरूरी है। वेतनमान क्रमशः 85,920–1,05,820 रुपये और 64,820–93,960 रुपये है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें....
 

प्रमुख जानकारी विवरण
कुल पद 60
आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026
आयु सीमा 25 से 40 वर्ष
योग्यता स्नातक और निर्धारित सैन्य/अर्धसैनिक अनुभव
चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू
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Banking Jobs 2026: 5 Recruitment Opportunities in SBI, Bank of Baroda, Indian Bank and EXIM Bank
Banking Jobs - फोटो : Amar ujala

3. BOB Wealth Management: बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा के वेल्थ मैनेजमेंट विभाग में 837 पदों पर संविदा आधारित भर्ती निकली है। इनमें ग्रुप हेड, टेरिटरी हेड, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 है। पद के अनुसार आयु सीमा, स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता और संबंधित क्षेत्र में कार्य-अनुभव अलग-अलग निर्धारित हैं। यह भर्ती अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है। पारिश्रमिक पद, अनुभव और बैंक की शर्तों के अनुसार तय होगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...

 
प्रमुख जानकारी विवरण
कुल पद 837
आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026
भर्ती का प्रकार संविदा आधारित
योग्यता पद के अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर और अनुभव
आयु सीमा पद के अनुसार अलग
वेतन अनुभव और पद के अनुसार तय
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Banking Jobs 2026: 5 Recruitment Opportunities in SBI, Bank of Baroda, Indian Bank and EXIM Bank
सरकारी नौकरी - फोटो : AI Generated

4. Indian Bank Recruitment 2026: इंडियन बैंक में 1,500 पदों पर भर्ती

इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1,500 प्रशिक्षण पदों पर आवेदन 25 नवंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का स्नातक होना और 1 नवंबर 2026 को आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होना जरूरी है। प्रशिक्षण अवधि 12 महीने है। शहरी और मेट्रो शाखाओं में 15,000 रुपये तथा ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें...

 

प्रमुख जानकारी अप्रेंटिस भर्ती
कुल पद 1,500
अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026
योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
आयु सीमा 20 से 28 वर्ष
प्रशिक्षण अवधि 12 महीने
मासिक स्टाइपेंड 12,300 से 15,000 रुपये
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