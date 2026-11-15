असम राइफल्स में 354 पदों पर भर्ती: आज से आवेदन शुरू, 10वीं पास से लेकर डिग्री-डिप्लोमा वालों के लिए मौका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए असम राइफल्स में भर्ती का मौका है। ग्रुप सी तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के तहत 354 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आज, 15 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

विवरण तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन भर्ती रैली शुरू होने की संभावित तारीख 18 जनवरी 2027 से



आवेदन की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक निर्धारित है। भर्ती रैली 18 जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है।

किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?

इस भर्ती के तहत वारंट ऑफिसर, हवलदार और राइफलमैन के कुल 354 पद भरे जाएंगे। पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

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पद का नाम रिक्तियां वारंट ऑफिसर (साइफर) 124 राइफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल) 32 राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड) 21 राइफलमैन (आर्मरर) 29 राइफलमैन (इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक) 10 राइफलमैन (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक) 13 राइफलमैन (इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल) 22 हवलदार (इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर/मैकेनिक) 6 राइफलमैन (मेटलस्मिथ) 19 राइफलमैन (अपहोल्स्टर) 3 राइफलमैन स्टोर कीपर-टेक्निकल 16 राइफलमैन (व्हीकल मैकेनिक/फिटर) 23 राइफलमैन (वेल्डर) 2 वारंट ऑफिसर (ड्राफ्ट्समैन) 2 वारंट ऑफिसर (ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन) 1 वारंट ऑफिसर (फिजियोथेरेपिस्ट) 2 राइफलमैन (मेसन) 29 कुल 354



श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का बंटवारा इस प्रकार है:

श्रेणी पद अनारक्षित (UR) 145 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 97 अनुसूचित जाति (SC) 53 अनुसूचित जनजाति (ST) 25 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 34 कुल 354

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। भर्ती में पात्र पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग निर्धारित की गई है। पद और ट्रेड के अनुसार उम्मीदवारों के पास निम्न में से संबंधित योग्यता होनी चाहिए:

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10वीं पास

12वीं पास

आईटीआई

संबंधित विषय में डिप्लोमा

संबंधित विषय में डिग्री

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए पद की आधिकारिक अधिसूचना में दी गई शैक्षणिक योग्यता जरूर जांचनी चाहिए।

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा?

असम राइफल्स भर्ती 2026 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पद और ट्रेड के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 23 या 25 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा की जांच करना जरूरी है।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। इसमें शारीरिक परीक्षण से लेकर लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और चिकित्सा जांच तक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं:

आरएफआईडी आधारित शारीरिक मानक परीक्षण (PST) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) प्रारंभिक दस्तावेज सत्यापन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ट्रेड कौशल परीक्षण विस्तृत दस्तावेज सत्यापन विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (DME) समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (RME), जहां लागू हो अंतिम मेरिट सूची

प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य (UR) 100 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 100 रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 100 रुपये अनुसूचित जाति (SC) शुल्क में छूट अनुसूचित जनजाति (ST) शुल्क में छूट पूर्व सैनिक शुल्क में छूट

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए ये चरण अपनाएं:

सबसे पहले असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक खोलें। मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें, यदि लागू हो। फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करें और आवेदन सबमिट कर दें। भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट या उसकी डिजिटल प्रति सुरक्षित रख लें।

असम राइफल्स की इस भर्ती का पहले जारी किया गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। अब 3 नवंबर 2026 को नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसलिए पुराने विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भी नई अधिसूचना के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। पुराने विज्ञापन के तहत जमा किए गए आवेदन शुल्क को वापस किए जाने की सूचना भी दी गई है।