यूपीएससी: भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 22 नवंबर से, जान लें सभी जरूरी नियम, ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भारतीय वन सेवा (आईएफएस) मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 22 से 29 नवंबर तक किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। आयोग ने मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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परीक्षा का नाम: भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026

आयोजन संस्था: संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा की तारीख: 22 से 29 नवंबर 2026

पहली पाली: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

दूसरी पाली: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक

प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख: 13 नवंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: upsc.gov.in

परीक्षा केंद्र पर कितने बजे तक मिलेगी एंट्री?

परीक्षा नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, पहचान पत्र, सुरक्षा जांच और प्रतिबंधित सामान से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा। यूपीएससी के नियमों के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पहली पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। वहीं, दूसरी पाली के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ध्यान रखें कि यातायात जाम या परिवहन संबंधी परेशानी के कारण देर से पहुंचने पर भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा केंद्र का पता पहले ही देख लें और यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

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पहली पाली - सुबह 8:30

दूसरी पाली - दोपहर 2:00

प्रवेश बंद होने का समय परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले है।

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति लेकर जाना होगा। मोबाइल फोन में मौजूद प्रवेश पत्र की तस्वीर या पीडीएफ को इसकी जगह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी रखना जरूरी है। पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक ले जा सकते हैं:

आधार कार्ड

पैन कार्ड

मतदाता पहचान पत्र

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दी गई तस्वीर और अन्य जानकारियों की भी जांच करनी चाहिए। यदि प्रवेश पत्र में अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की तस्वीर ले जाने का निर्देश दिया गया है, तो उसे भी साथ रखें।

सुरक्षा जांच के दौरान किन बातों का ध्यान रखें?

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जा सकती है। इसमें शारीरिक जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और चेहरे की पहचान जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। अभ्यर्थियों को सुरक्षा कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए और केंद्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। कुछ जरूरी सावधानियां:

बहुत भारी कपड़े पहनने से बचें।

भारी आभूषण और धातु से बनी अतिरिक्त चीजें न पहनें।

जरूरत से ज्यादा सामान लेकर परीक्षा केंद्र न जाएं।

सुरक्षा जांच के दौरान कर्मचारियों का सहयोग करें।

परीक्षा हॉल में क्या ले जा सकते हैं और किन चीजों पर रोक है?

परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को यह जान लेना चाहिए कि परीक्षा हॉल में किन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति है और किन पर प्रतिबंध है।



साथ ले जाने वाली जरूरी चीजें:

उत्तर लिखने के लिए काले बॉल पॉइंट पेन।

चश्मा और जरूरी चिकित्सकीय उपकरण।

साधारण कलाई घड़ी, यदि प्रवेश पत्र के निर्देशों में इसकी अनुमति हो।

पारदर्शी पानी की बोतल, यदि इसकी अनुमति दी गई हो।

परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित वस्तुएं:

मोबाइल फोन और संचार से जुड़े अन्य उपकरण।

ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन और हेडफोन।

स्मार्टवॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।

कैलकुलेटर, जब तक विशेष अनुमति न हो।

किताबें, नोट्स, ढीले कागज और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री।

बैग, ब्रीफकेस और बड़े फोल्डर।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित और अनुमत वस्तुओं की पूरी जानकारी अपने प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों से जरूर जांच लें।

यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा के लिए क्या ड्रेस कोड है?

संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए किसी विशेष औपचारिक ड्रेस कोड की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, परीक्षा के दिन मौसम के अनुसार आरामदायक और सामान्य कपड़े पहनना बेहतर रहेगा। अभ्यर्थियों को भारी आभूषण, धातु से बनी अतिरिक्त वस्तुओं और बड़े बेल्ट से बचना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर अनावश्यक सामान लेकर जाने से भी बचें।



परीक्षा से पहले अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र के लिए निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लें। इससे अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।