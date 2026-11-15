एसबीआई: एक दिसंबर से प्रोबेशनरी ऑफिसर का साक्षात्कार, कार्यक्रम हुआ जारी, किन जरूरी बातों का रखें ख्याल?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2026-27 के तीसरे चरण यानी साक्षात्कार की तारीख को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। साक्षात्कार 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे। CRPD/PO/2026-27/09बैंक ने यह भी बताया है कि साक्षात्कार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।

विवरण जानकारी भर्ती संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पद का नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 कुल पद 1,500 मुख्य परीक्षा 12 सितंबर 2026 मुख्य परीक्षा परिणाम 15 अक्तूबर 2026 साक्षात्कार शुरू 1 दिसंबर 2026 साक्षात्कार प्रवेश पत्र जल्द जारी होगा

एसबीआई पीओ इंटरव्यू का शेड्यूल कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर साक्षात्कार से जुड़ी सूचना देख सकते हैं। इसके लिए इन चरणों का पालन करें:

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सबसे पहले एसबीआई के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाएं। मुख्य पृष्ठ पर भर्ती से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें। प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 खोजें। साक्षात्कार से संबंधित आधिकारिक सूचना पर क्लिक करें। सूचना को ध्यान से पढ़ें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

फिलहाल बैंक ने साक्षात्कार शुरू होने की तारीख बताई है। व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी उनके साक्षात्कार प्रवेश पत्र में दी जाएगी। प्रवेश पत्र का लिंक उपलब्ध होने पर अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकेंगे।

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एसबीआई पीओ भर्ती में कितने पदों पर होगी नियुक्ति?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1,500 पद भरे जाएंगे।मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। एसबीआई की चयन प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समूह अभ्यास और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं।

एसबीआई पीओ का क्या काम होता है?

प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में अधिकारी स्तर का पद होता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को बैंक के कामकाज और ग्राहक सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

ग्राहकों के बैंक खाते और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े काम देखना।

ऋण आवेदनों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की जांच करना।

बैंक के लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड की निगरानी करना।

ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना।

बैंक की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देना।

बैंक के कर्मचारियों के कामकाज और विभागीय गतिविधियों का प्रबंधन करना।

शुरुआती प्रशिक्षण और परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को बैंक के अलग-अलग विभागों का काम समझने का अवसर मिलता है। इसके बाद जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र बैंक की आवश्यकता के अनुसार तय होते हैं।